Hannover

Im Regionalverkehr Hannover kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Grund ist ein Notarzteinsatz am Gleis in der Nähe des Bahnhofs Langenhagen Mitte. Die Deutsche Bahn teilte via Twitter mit, dass die S5 von Hannover in Richtung Flughafen ausfällt.

Von Cecelia Spohn