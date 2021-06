Deutlich weniger Nachfrage: Machen Testzentren jetzt dicht?

Hannover

Noch vor wenigen Tagen waren sie extrem wichtig, jetzt werden sie mehr und mehr überflüssig: Testzentren. 239 gibt es davon in Stadt und Region Hannover. Doch weil fürs Shoppen oder fürs Restaurant aufgrund der niedrigen Inzidenz nun kein negativer Test mehr notwendig ist, sank die Nachfrage zuletzt deutlich. In den nächsten Wochen und Monaten dürften laut Experten meisten Zentren verschwinden – sollte die Inzidenz nicht wieder steigen.

Im Mai wurden laut Gesundheitsamt der Region pro Woche rund 270.000 Testungen durchgeführt. „Vor zwei Wochen waren es noch 261.000 Stück, letzte Woche gab es nur noch 149.000 Testungen“, so Regionssprecher Christoph Borschel. Schließungen von Testzentren hat die Region aber bislang nur wenige zu verzeichnen. „Zwei Testzentren haben angekündigt, bis Ende Juli zu schließen, drei weitere wollen den Betrieb ab sofort pausieren.“

Nicht mehr viel los: Schnelltest-Drive-In auf dem Schützenplatz. Quelle: Dröse

Als eines der ersten Zentren hat am Freitag in Absprache mit der Region ein DRK-Testzentrum dicht gemacht – ausgerechnet am Brennpunkt Roderbruch, wofür es von der ortsansässigen SPD Kritik gab. Der Einsatz von drei Mitarbeitern täglich habe sich einfach nicht mehr rentiert, so Sprecherin Nadine Spangenberg. „Wir hatten zuletzt kaum noch Kunden, mal waren es nur drei Tests am Tag“, erklärt sie. Zudem wurden die Immobilie vom Eigentümer Gundlach wieder anderweitig benötigt. Ganz verloren sei das Testteam aber nicht. Da es sich bei den DRK-Mitarbeitern um ein mobiles Team handle, könne man auch wieder schnell einspringen, sollte der Bedarf wieder steigen.

KVN prognostiziert Schließung von kommerziellen Zentren

Die Wirtschaftlichkeit eines Testzentrums betrifft auch andere Zentren – vor allem aber die kommerziellen, die ihre Mehrheit ausmachen. Sie finanzieren sich lediglich durch den Umsatz von 12 Euro pro Test, plus sechs Euro fürs Testkit, die sie von der öffentlichen Hand erstattet bekommen. Miete und Co. muss selbst bezahlt werden. Sinkt die Nachfrage, wird der Betrieb irgendwann nicht mehr rentabel.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die für die Abrechnung zuständig ist, prognostiziert, „dass die kommerziellen Zentren in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive schließen werden, weil bei sinkender Inzidenz und fortschreitenden Impfungen keine Tests mehr notwendig sind“, so Sprecher Detlef Haffke. Not bestehe dadurch nicht: „In Arztpraxen kann ja weiterhin getestet werden und auch öffentliche Testzentren werden sicherlich vorerst noch bleiben.“

Manche wollen bleiben – trotz sinkender Nachfrage

Vorerst noch bleiben will auch Velix. Das Unternehmen betreibt drei Zentren in Hannovers Innenstadt, darunter eines am Schillerdenkmal. Von einem „wirtschaftlichen Eldorado“ könne derzeit keine Rede mehr sein, so Geschäftsführer Lutz Niereisel. „Die Nachfrage ist inzwischen bei 20 Prozent im Vergleich zur Zeit, als überall Testpflicht bestand“, erzählt er. Schließen wolle man dennoch nicht, sondern den Betrieb aufrecht erhalten und von den vergangenen Einnahmen zehren. „Denn Gewinn zu mache war nicht unser einziger Antrieb. Anspruch war und ist, so lange zur Verfügung zu stehen, wie notwendig.“ Auch, um im Sinne der Partner City Gemeinschaft, ein sicheres Einkaufserlebnis möglich zu machen, sollten die Zahlen nicht doch noch mal in die Höhe steigen. „Wir haben ja erst seit ein paar Tagen eine niedrige Inzidenz und Lockerungen, während die Inkubationszeit des Virus zwei Wochen beträgt“, warnt er. Auch vor einer weiteren Welle sei man nicht gefeit.

Die Region Hannover rät Bürgern ebenfalls, weiterhin Tests durchzuführen und so bei Treffen in größerer Runde auf Nummer sicher zu gehen. „Auch symptomlos kann man immer noch das Virus weitergeben“, so Sprecher Christoph Borschel.

Weiterhin groß ist die Nachfrage dabei im Testzentrum des Zoos – wenn auch „spürbar geringer als zuletzt“, so Sprecherin Lisa May. Wurde noch vor zwei, drei Wochen im Drive-Trough-Parkhaus des Zoos wochentags 600 mal und am Wochenende 1000 mal täglich getestet, waren es in der vergangenen Woche 400 und am Wochenende 800 Tests. „Das ist immer noch eine hohe Auslastung.“ Und das, obwohl im Zoo schon seit geraumer Zeit keine Tests für den Besuch mehr notwendig sind, so May. Möglicherweise ist das schnelle Testverfahren „im Durchfahren“ attraktiv für Kunden. Zumindest etwas hat sich der Zoo der Nachfrage aber angepasst: Sonntags schließt das Testzentrum jetzt bereits mittags – statt abends.

Von Simon Polreich