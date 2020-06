Hannover

„Es ist schon ein wenig deprimierend zu wissen, dass man dann fast eineinhalb Jahre nicht mehr auf die Straße kommt.“ Was hier so traurig klingt, ist eigentlich ein Riesenkompliment. Denn Gawain Wiemann (22), seit eineinhalb Jahren Student der Polizeiakademie Niedersachsen, hat nun auch in seinem zweiten Praktikum festgestellt, dass er genau den richtig Job gewählt hat. Aber in der dreijährigen Ausbildung gibt es nun einmal nur zwei Praktika und ab Mitte Juni ist wieder Lernen am Schreibtisch und im Klassenverband angesagt. Inklusive haariger Prüfung, „da wird alles abgefragt, was wir bisher gelernt haben“.

Ermittlungsakten mit Inhalt füllen

Und so genießt er noch die letzte Zeit „auf der Straße“ im Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion West. Wobei „auf der Straße“ hier nur bedingt richtig ist. Im Gegensatz zum ersten Praktikum im Streifendienst sitzt Wiemann hier eher am Schreibtisch – bearbeitet und „füllt“ die Ermittlungsakten, die die Kollegen – genau: aus dem Streifendienst – angelegt haben.

Anzeige

„Es macht richtig Spaß“

Jugendsachen im Bereich Linden Nord, -Mitte und Limmer und Raubdelikte aus einem größeren Verbreitungsgebiet gehören zum „Arbeitsfeld 4“ – und genau hier ist der Praktikant eingeteilt. Für ihn eine Glückssache, „es macht richtig Spaß, auch wenn es sich erst einmal nach Büroarbeit anhört“.

Weitere NP+ Artikel

Schwarzfahren und Betrug

Was kommt denn am meisten vor bei den Jugendsachen? Wiemann räuspert sich. „Mit Abstand am meisten kommen Leistungserschleichungen vor.“ Im Klartext: Schwarzfahren in Bus und Bahn, denn dies ist in Hannover ein Straftatbestand. Gleich danach komme übrigens Betrug – auch im Zusammenhang mit dem Schwarzfahren. „Viele wissen gar nicht, dass es sich um Betrug handelt, wenn man ein falsches Dokument vorzeigt“ wie etwa die Monatskarte des Kumpels. „Oder die Monatskarte vom vorherigen Monat vorzeigt und meint, man käme damit durch.“ Statt dessen gibt es eine Anzeige plus Ermittlungsverfahren inklusiver unangenehmer Vernehmung in der Polizeiinspektion.

Vernehmungen lieber ohne Mundnasenschutz

Wobei die persönlichen Vernehmungen dieser Delinquenten in diesen Zeiten ausfallen, „jetzt müssen schriftliche Anhörungen reichen“, sagt Wiemann mit Blick auf ungesunde Corona-Zeiten, die eben auch Abstandsregelungen für Polizeibeamte mit sich bringen. Für schwerwiegende Delikte wie Raub aber „wurden extra Vernehmungsräume mit Plexiglas eingerichtet, die auch laufend desinfiziert und gelüftet werden“, erklärt er. Masken könnten die Vernommenen freiwillig tragen, müssten es aber nicht. „Mimik und Gestik ist wichtig bei Vernehmungen“, mit Mund-Nasen-Schutz fehlt einfach etwas, weiß der Kommissarsanwärter.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Der übrigens auch „auf die Straße“ kommt, wenn es etwa um die Aufklärung eines Verbrechens, um Spurensuche, geht. „Ich krieche da aber nicht mit Pinzette auf dem Boden herum“, berichtet Wiemann grinsend. „Aber manchmal liegt da am Tatort oder in der Nähe doch noch etwas Auffälliges herum oder es gibt Überwachungskameras, die die Tat möglicherweise aufgezeichnet haben. Es gibt Menschen, die hier öfter sind und eventuell etwas gesehen haben wie Kioskbetreiber oder auch Obdachlose.“ Die gute alte Polizeiarbeit, Detektivarbeit, lernt er hier – das macht auch in Zeiten von Corona Spaß. „Während andere Homeoffice machen oder gar nichts zu tun haben, sitze ich hier mit meinen Kollegen und bin total glücklich“, sagt er.

Ausnahmsweise Schichtdienst bei den Ermittlern

Alle Kollegen konnte er allerdings nicht richtig kennen lernen. Corona-Zeiten sind Ausnahmezeiten und da arbeiten die Vermittler ausnahmsweise auch in Schichten und immer in festen Teams. „Die Büroräume sind vor dem Wechsel mindestens eine Viertel Stunde leer, damit Früh- und Spätschicht sich nicht treffen. Mein Team hier habe ich also sehr gut kennengelernt und die Kollegen des anderen nur flüchtig.“

Das kommt dann vielleicht noch später, wenn er fertig ist mit dem Studium. Wenn er – was im Moment sein Wunsch ist – in eine Verfügungseinheit der Polizei geht. „Man springt zum Beispiel in Inspektionen ein, wo krankheitsbedingt zu wenige Beamte sind, unterstützt die Kollegen bei Demonstrationen“, erklärt er. „Es ist abwechslungsreich und spannend.“ Wie der Beruf, den er sich ausgewählt hat.

Von Petra Rückerl