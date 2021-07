„Destruktive Blockadehaltung“: Warnstreik bei der Sparda-Bank in Hannover

Hannover

Kunden der Sparda-Bank in Hannover müssen laut der Gewerkschaft Verdi aufgrund eines ganztägigen Warnstreiks am Dienstag, 6. Juli, mit Beeinträchtigungen rechnen. Grund für den Streik seien „die schleppenden Tarifverhandlungen“. Bei denen hätten „die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt“. Stattdessen forderten die Sparda-Vorstände „eine Nullrunde für mindestens 24 Monate“.

Druck auf Arbeitgeber

Laut Gewerkschaftssekretär Moritz Braukmüller würden die Bankchefs statt Lösungen anzubieten „eine einseitige und destruktive Blockadehaltung“ einnehmen. Nun soll durch den Warnstreik „Druck auf den Arbeitgeber ausgeübt werden.“ Die 440 Beschäftigten „fordern die Wertschätzung ihrer Arbeit.“ Denn während die Sparda-Bank Hannover laut Braukmüller „genug Geld für eine Dividendenzahlung an ihre Genossen hat, sollen die Beschäftigten mit nichts abgespeist werden“.

Eine große Genossenschaftsbank

Mit einer Bilanzsumme von zuletzt 5,3 Milliarden Euro und nach eigenen Angaben etwa 285.000 Kunden gehört die Sparda-Bank Hannover zu den größten Genossenschaftsbanken in Norddeutschland. Neben den Mitarbeitern am Stammsitz in Hannover sollen auch die Beschäftigten der 15 Filialen in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen werden.

Die genossenschaftlich organisierten Geldinstitute verhandeln getrennt von öffentlichen und privaten Banken. Bei der Sparda-Bank in Baden-Württemberg soll ebenfalls am Dienstag ein Warnstreik stattfinden, dann sollen Hamburg und die Sparda-Bank Südwest in Mainz folgen.

Das sind die Forderungen

Die Gewerkschaft fordert ein Gehaltsplus von 3,5 Prozent, mindestens um 120 Euro, eine Steigerung der Ausbildungsvergütung um 50 Euro und einen Anspruch auf eine Umwandlung von Gehaltsbestandteilen in Freizeit (etwa in Urlaubstage oder Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit), zudem eine Regelung zur Arbeitsplatzsicherheit.

Von Ralph Hübner