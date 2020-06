Pumpen mit Kunst: Design-Fitnessstudio „John Reed“ eröffnet in Hannover

Hannover

Discokugeln an der Decke, Zeus an der Wand und goldene Totenköpfe auf den Regalen – wer das neue „ John Reed“ am Weidendamm betritt, wähnt sich in der Lagerhalle eines leicht durchgeknallten Künstlers. Doch zwischen den marokkanischen Vasen und den griechischen Säulen wird nicht gemalt, sondern hart trainiert. Männer und Frauen stemmen Gewichte, rennen auf dem Laufband. Das „ John Reed“ ist der neueste Schrei unter den Fitnessstudios und hat nun auch in Hannover eröffnet. 20 Ableger gibt es bislang in Deutschland.

Eigentlich wollte die Nobelmarke des Fitness-Discounters „ McFit“ sein Designstudio am alten Güterbahnhof schon Ende April eröffnen. Corona kam dazwischen. Nun öffnet das „ John Reed“ einige Monate später seine Türen – und das ohne die geplante große Party. Denn die Club-Atmosphäre gehört eigentlich fest zum Konzept des außergewöhnlichen Sportcenters. Montags und freitags spielt ein DJ live in der Halle. Und wenn nicht donnern die Bässe der elektronischen Musik aus den Lautsprechern.

„Wir wollen damit eine Community aus Menschen bilden, die sich für Kunst, Musik und Fitness interessieren“, sagt Club-Managerin Nicole Schoen. Das Spiel aus Farben, Lichtern und Skulpturen verbinde und schaffe ein besonders Sporterlebnis.

„ John Reed “ bindet Künstler aus Hannover ein

Bei der Gestaltung setzt „ John Reed“ auch auf lokale Kreative. DJs aus Hannover treten auf. Den Freihantel-Bereich zieren riesige Graffitis eines Papageis und eines Dino-Skeletts des Garbsener Fassaden-Künstlers Patrik Wolters (“bener1“). „Die Halle vermittelt Industriecharme, deswegen ist der Weidemann für uns ein guter Standort“, sagt Schoen. Ein Hingucker: Die mehr als zwei Meter große Skulptur einer französischen Bulldogge.

Die Mitglieder, die gleich am ersten Tag in der Halle trainieren, sind zumeist jung und keine Anfänger. „ John Reed“ holt all jene ab, die den Fitness-Lifestyle leben – und das auch gerne auf Plattformen wie Instagram zeigen. Die Mitgliedsbeiträge liegen über denen in normalen Fitnessstudios. 40 Euro zahlt das Basismitglied im Monat, die goldene Mitgliedschaft kostet 70 Euro.

Wellness-Bereich wegen Corona noch gesperrt

Auf den 2426 Quadratmetern gibt es unzählige Geräte. Einzigartig sei ein Zirkeltraining-Parcours, bei dem sich die Geräte auf den Körper einstellen, nachdem das Mitglied seine Karte vorhält. „Jeder kann einen Bodycheck machen lassen und sich einen individuellen Trainingsplan erstellen lassen“, sagt Schoen.

Nicole Schoen ist die Club-Managerin im „John Reed“ Quelle: Florian Petrow

Wer sich vom Training erholen will, kann im Wellness-Bereich mit Sauna und Whirlpool relaxen – wenn der wegen Corona nicht gerade noch gesperrt wäre. Auch sonst sind die Hygienemaßnahmen nicht zu übersehen: Einige Geräte dürfen nicht benutzt, Pfeile auf dem Boden geben die Laufrichtung vor, überall stehen Flaschen mit Desinfektionsmitteln, die Mitarbeiter tragen Masken und achten penibel auf den Sicherheitsabstand.

Aber durch all die Reize, das Glitzern der Disco-Kugeln, das Wummern der Bässe, das Blinken der Leuchröhren gelingt es zumindest für einige Zeit, den Corona-Alltag etwas zu vergessen.

Von Sascha Priesemann