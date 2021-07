Deshalb läuten am Freitag um 18 Uhr in Hannover die Glocken

Hannover

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sprach am Donnerstag von „einem starken Zeichen der Solidarität“, wenn viele evangelische Gemeinden bundesweit Andachten feiern. Auch katholische Bistümer riefen zu Glockenläuten und Gebeten auf.

Die gemeinsame Andacht sei „in Zeiten großer Not, wenn unsere menschlichen Möglichkeiten an ihre Grenzen kommen, das, was wir als Kirche tun können“, hatte die rheinische Kirche am Mittwoch in ihrem Aufruf erklärt. Dem Aufruf hatten sich unter anderem die Evangelische Kirche von Westfalen, die Lippische Landeskirche sowie das Erzbistum Paderborn und die Bistümer Münster und Trier angeschlossen. „Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche im Rheinland möchten wir ein sichtbares Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts setzen“, hatte die westfälische Präses Annette Kurschus erklärt. Die Glocken sollen ab 18 Uhr läuten.

Glockengeläut als Trost und Stärkung

Der katholische Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sagte am Donnerstag: „Das Läuten der Glocken und unser Gebet um Gottes Beistand mögen Trost und Stärkung sein.“

Der Limburger Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, will im Limburger Dom bei einer Andacht nach eigenen Worten ein öffentliches Zeichen des Zusammenhalts setzen und gemeinsam um Gottes Beistand bitten.

Von dpa