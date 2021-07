Hannover

Vor dem Finanzministerium am Schiffgraben war es laut am Samstagnachmittag: Rund 150 Demonstrierende machten sich für Tarifverträge von studentischen Beschäftigten stark. Bundesweit demonstrierten Studierende der TVStud-Initiativen gemeinsam mit Verdi und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): „Die studentischen Beschäftigten haben bisher keine Tarifrechte“, sagte GEW-Vorstandsmitglied Daniel Merbitz der NP, „wie entlohnt wird und wie im Krankheitsfall oder Urlaub entschieden wird, erinnert an den Hochschulen aktuell an den Wilden Westen.“ Die GEW und Verdi forderten deshalb einen einheitlichen Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie existenzsichernde Löhne.

Mitten in der Menge der Demonstrierenden stand Student Luca Stemig. „Wir leben nicht von Luft und Liebe“, hatte der 22-Jährige auf sein Plakat geschrieben: „Ich arbeite als studentische Hilfskraft und verdiene 10,50 Euro die Stunde“, erzählte der Geschichts- und Politikwissenschaftsstudent. Sein Lohne reiche gerade für die Miete: „Ich habe aber auch Mitstudierende, die neben ihrem Job an der Hochschule noch kellnern, weil das Geld nicht reicht.“

Die Rede, die Sylvia Bühler aus dem Bundesvorstand von Verdi direkt vor der Tür des Finanzministeriums hielt, erntete viel Applaus: „Ohne Studentische Beschäftigte läuft der Hochschulbetrieb nicht. Ihre Arbeit ist unverzichtbar für Forschung und Lehre“, sagte sie. Die jungen Beschäftigten bräuchten den Schutz eines Tarifvertrages und ihre Einbeziehung in die Mitbestimmung: „Sie wollen die gleichen Rechte wie andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch“, so Bühler. Insgesamt seien 300.000 Hilfskräfte und Tutoren aus dem Tarifvertrag der Länder ausgeschlossen.

Sie leben nicht von Luft und Liebe: Demonstrant vor dem Finanzministerium. Quelle: Nancy Heusel

Im Herbst verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften den Vertrag: „Wir wollen endlich darüber sprechen, was sich ändern muss“, so GEW-Mitglied Merbitz. In den Briefkasten des Finanzministeriums steckten die Demonstrierenden am Samstag ihre Forderungen. Denn: Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ist auch Chef der Länderarbeitgeber: „Er könnte theoretisch schon jetzt für Veränderungen sorgen,“ so Merbitz.

Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand sprach zu den Studierenden. Quelle: Nancy Heusel

Von Sophie Peschke