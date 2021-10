Der neue NP-Podcast „True Crime Hannover“ startet mit den Fällen „Gaucke“ und „Garage Hakenkreuz“

Hannover

Erleben Sie das Verbrechen ganz nah – mit Kopfhörern zu Hause, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder wo immer Sie möchten. Denn heute startet der Podcast „True Crime in Hannover“ der Neuen Presse. Sechs spektakuläre Fälle aus der Nachbarschaft. Jeden Freitag finden Sie auf neuepresse.de neue Folgen, aufgearbeitet von den NP-Redakteuren Britta Mahrholz, Thomas Nagel und Christian Lomoth.

Zum Start gibt es den Fall „Garage Hakenkreuz“, ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Lauenstein (Salzhemmendorf), der international für Empörung gesorgt hatte. Drei junge Leute aus dem Dorf hatten Ende August 2015 Molotow-Cocktails in ein Schlafzimmer geworfen. Nur durch einen Zufall kam niemand zu Schaden. Dieses Verbrechen geschah auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten. Es war der erste Anschlag in dieser Zeit auf ein bewohntes Flüchtlingsheim.

Whatsapp-Gruppe „Garage Hakenkreuz“

Dennis L., Sascha D. und Frauke B. mussten sich im Frühjahr 2016 vor dem Landgericht Hannover wegen versuchten Mordes verantworten. Die geständigen Täter versuchten vor den Richtern ihre ausländerfeindliche Gesinnung zu bagatellisieren. Während der Verhandlung kam aber heraus, dass vor allem Dennis L. aus seiner rechtsradikalen Gesinnung seit langem keinen Hehl gemacht hatte.

Und der Dorf-Nazi hatte in Lauenstein viele Gefolgsleute. Sie kommunizierten über die Whatsapp-Gruppe „Garage Hakenkreuz“. Der Prozess wurde von Journalisten aus dem In- und Ausland verfolgt. Am Ende gab es mehrjährige Haftstrafen für die Angeklagten. Für die Neue Presse verfolgte Gerichtsreporter Thomas Nagel das Geschehen und er beobachtete auch den Versuch, das Verfahren politisch zu instrumentalisieren.

Das Staffelfinale folgt an Halloween

Moderiert werden die Podcasts von Rolf Rosenstock, produziert wurden sie in den Studios der Produktionsfirma TVN, den Multimediaexperten der Madsack Mediengruppe. Jeden Freitag im Oktober gibt es einen Fall mit bisher unbekannten Hintergründen, passend zum gruseligsten Tag des Jahres, Halloween (31. Oktober), folgt das Staffelfinale – mit einem Stückelmord.

Was gibt es außerdem? Der Fall eines im Koffer abgelegten Babys, der Fall Gaucke (der Mord ohne Leiche), der Mord an einer Rentnerin und der große Heros-Betrug. Zu hören gibt es die Fälle auf neuepresse.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Diese Fälle gehen garantiert unter die Haut.

Haben Sie Anregungen oder Hinweise? Schreiben Sie uns an truecrime@neuepresse.de

Von NP-Redaktion