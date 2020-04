Der nächste Stadtbaurat soll Hannoveraner sein

Hannover

Die Frist endet in knapp drei Wochen. Bis zum 15. Mai sind Bewerbungen für drei Spitzenjobs im hannoverschen Rathaus möglich. Die Stadt sucht Dezernenten für Bauen, Soziales und Kultur. Der nächste Stadtbaurat, so der große Wunsch, soll ein Hannoveraner sein. Oder es sehr schnell werden.

„Eine Wohnsitznahme in der Region Hannover ist wünschenswert“, heißt es im schönsten Amtsdeutsch in der Stellenausschreibung. Eine Residenzpflicht vorzuschreiben, verbietet das Gesetz, genauer das Verfassungsrecht auf Freizügigkeit.

Zweitwohnsitz aufgegeben

Dieses Grundrecht habe Stadtbaurat Uwe Bodemann gut genutzt, heißt es im Rathaus. Seit seiner Wiederwahl im März 2015 fährt der bald 65-Jährige allabendlich mit dem Zug nach Bremen und morgens mit dem Zug nach Hannover zurück. In der Hansestadt lebt der studierte Architekt mit seiner Familie. Einen früheren Zweitwohnsitz in Hannover hat er längst aufgegeben.

Dieses Modell kommt nicht mehr gut an. Verwaltung und Rat akzeptieren, dass Bodemann (geht mit Rücksicht auf die Corona-Krise erst im Oktober in Pension) das weiter so handhabt –aber der Nächste bitte nicht.

Konkurrentenklage verzögert Besetzung

SPD, Grüne und FDP haben die Suche nach den drei Dezernenten unter sich aufgeteilt. Die SPD will den Vorschlag fürs Baudezernat machen, die Grünen fürs Personaldezernat und die Liberalen fürs Sozialdezernat. Geeignete Kandidaten habe man, heißt es, aber noch keinen in der engeren Wahl. In einem Fall kam sogar die Absage: Thorsten Warnecke aus Braunschweig, als Fachbereichsleiter im Bauamt seit mehr als einem Jahr vorgesehen, will weiter nur diesen Job – und nicht Stadtbaurat werden. Wegen einer Konkurrentenklage hat sich die Besetzung immer wieder verzögert.

SPD-Parteichef Adis Ahmetovic hofft auf den ganz großen Wurf. „Stadtbaurat kann nur jemand sein, der sich mit Hannover identifiziert“, formuliert er seinen Anspruch. „Wer diese Aufgabe wahrnimmt, muss fühlen, wie die Stadt tickt.“ Und das eben auch am späten Abend oder am ganz frühen Morgen.

Von Vera König