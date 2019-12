Der letzte Akt in der Rathausaffäre

Hannover

Draußen vorm Landgericht warten die Kamerateams, drinnen, vorm Großen Schwurgerichtssaal, hoffen noch mehr Journalisten auf kurze Statements von Ex-OB Stefan Schostok. Der Mann im grauen Anzug ist derjenige, auf den sich das Interesse fokussiert. Was wusste er von gesetzeswidrigen Gehaltszulagen im Rathaus? Wie wird er den beiden Mitangeklagten, seinem früheren Büroleiter Frank Herbert und dem einstigen Personaldezernenten Harald Härke, begegnen?

Ein kurzer, knapper Händedruck, sehr formal die Begrüßung. Auch wenn sich der erste Prozesstag mit Unterbrechungen mehr als sechs Stunden dahinschleppt, sehen sich die drei Angeklagten kaum an. Einmal, als Schostok redet, schaut Herbert bewusst in die andere Richtung. Beifällig nickt der eine oder der andere mal mit dem Kopf. Ansonsten tauschen sie keine Blicke aus.

Härke lässt sich von Rechtsanwalt Bertram Börner vertreten, Schostok von Wolfgang Borsum. Herbert hat in Carsten Mauritz Ersatz gefunden für Angelika Bode, die ihn bei der Klage vorm Verwaltungsgericht Hannover vertreten hatte. Dort war er unterlegen mit seinem Widerspruch zum Rückforderungsbescheid der Stadt. Er müsste längst angegangen haben, das zu viel erhaltene Geld in Raten zu erstatten.

Oberstaatsanwältin Hilke Markworth liest die Anklage vor. Der Vorsitzende Richter der 18. Großen Strafkammer, Patrick Gerberding, stellt fest, Härke sei in sieben Fällen „hinreichend tatverdächtig“. Jede erneute Genehmigung einer gesetzeswidrigen Zulage an Herbert (der sie von April 2015 bis Mai 2018 bezog) und an den einstigen Feuerwehrchef Claus Lange (August 2015 bis Mai 2018) wird als ein Fall bewertet. Schostok dagegen habe laut Aktenlage erst Ende Oktober 2017 von der Gesetzeswidrigkeit der Zulagen erfahren. Mit seinem Wissen seien 9385,63 Euro an Herbert ausbezahlt worden. Eine Einstellung des Verfahrens unter Auflagen habe der Ex-OB abgelehnt.

Härke hat als Erster das Wort, räumt ein, „vielleicht blauäugig" gehandelt zu haben, als er Herbert die Vergütung für Mehrarbeit gewährte. In einem früheren Stellenbewertungsfall habe das Innenministerium ihm grünes Licht gegeben, das eigenständig zu machen. Diese Freiheit „habe ich nicht nur in meinem Herzen weiter getragen, sondern im Kopf“. Auch Hinweise seines Fachbereichs Personal habe er nicht beachtet. „Mein Verhalten war nicht richtig. Ich bedauere dies aufrichtig und entschuldige mich."

Die Protagonisten: Frank Herbert (l-r), ehemaliger Büroleiter von Hannovers Oberbürgermeister Schostok, Stefan Schostok (SPD), ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Hannover, und Harald Härke, ehemaliger Kultur- und Personaldezernent Stadt Hannover. Quelle: dpa

Es gab zwei dieser Vermerke, fast identisch formuliert. In beiden stellt eine Mitarbeit des Fachbereichs Personal fest, dass Gehaltszulagen für Mehrarbeit (bei einer B2-Besoldung, wie Herbert sie hat) gesetzeswidrig sind. Schostok und Herbert wollen erst 2017 Kenntnis von diesen Vermerken erhalten haben. Sobald er den Vermerk in den Händen hatte, machte der einstige OB ein Foto davon. Abends in seiner Wohnung, dann schickte er das Dokument per Nachrichtendienst WhatsApp an seinen Büroleiter, der sich aber wegen der angeblichen Zustimmung aus der Kommunalaufsicht immer noch im Recht wähnte. Bei früherem Wissen über Gesetzeswidrigkeit, so versichern beide, seien die Zahlungen sofort eingestellt worden.

„Ich hätte keine rechtswidrige Lösung mitgetragen – sie wäre sofort gestoppt und korrigiert worden", versichert der Ex-OB. Er will von alldem nichts mitbekommen haben. „Ich war mit dem Vorgang nicht befasst, es gab keine Problemanzeigen an den OB."

Das Scheitern des Frank Herbert

Schostok, so führt Härke aus, habe schon kurz nach seinem Amtsantritt versucht, seinen einstigen Büroleiter zum Dezernenten zu machen. Schostok sei damit abgeblitzt bei der Grünen-Ratsfraktion. Weil Herbert durch die Neuordnung des OB-Geschäftsbereichs erhebliche Mehrarbeit hatte, forderte er mehr Geld. Dazu sagte Herbert: Erfasst worden sei nur die Zeit, in der er im Rathaus war. „Das eigentliche Geschäft ging erst danach los. Das wusste der OB auch.“

Auch Herberts zweiter Versuch, Dezernent zu werden, scheiterte. Er hatte sich für den Posten als Stadtkämmerer beworben, nachdem Schostoks eigentlicher Favorit abgesprungen war. Nach Rücksprache mit seinem Chef, der über Widerstand auch in der SPD-Ratsfraktion informiert war, sei diese Bewerbung zurückgestellt worden. Der Job ging an Axel von der Ohe – und bei Herbert wuchs offenbar Verbitterung. Die beschreibt er so: „Ich kam mir verschaukelt vor. Du wirst hier hingehalten und hast keine Perspektive.“

Ex-OB Schostok wusste von den Kümmernissen seines (wie er immer wieder berichtet hatte) „besten Beamten“. Er selbst sei „immer optimistisch gewesen, dass man irgendwann auch die Menschen in der Politik davon überzeugen kann, dass er ein guter Dezernent wäre.“

Von Herberts Begehren nach noch mehr Geld (er verlangte 2017 die Differenz zur Besoldung eines Beamten, also B7) will der damalige Verwaltungschef nichts gewusst haben. Obwohl Herbert selbst in einer auf Bildschirmen gezeigten E-Mail an Härke von einem „Personalgespräch“ beim OB schrieb, das am 4. April 2017 stattgefunden habe. Er behauptete in einer weiteren Mail, seine Forderung nach besserer Vergütung sei rechtlich zulässig; er habe alles geprüft. Auf Nachfrage räumt Herbert ein, er habe zwar Stellen bewertet, aber wenig Kenntnis von Beamtenbesoldung.

Dass Herbert den Ex-OB in einer weiteren Mail zu dem Vorfall in „cc“ setzte, will dieser ignoriert haben. „Das war ein Zuwerfen aufs persönliche Postfach.“ Das sei nicht der Weg, wichtige Sachen an ihn heranzutragen. Viel schlimmer hätte nur eine Blindkopie sein können. „Meine Instrumente sind eben andere.“ Schostok weiter: „Das Maß an Involvierung ist eher klein gewesen.“

Alles „rechtlich komplett in Ordnung“

Zu diesem Zeitpunkt, nach der Mittagspause, ist auch das Interesse der Zuschauer klein geworden. Viele haben nach der Pause den Rang im Großen Schwurgerichtssaal nicht mehr betreten. Nur ein Dutzend Interessierte, unter ihnen Schostoks frühere Pressechefin Annika Schach, folgt der Diskussion über Vermerke oder Details zur Beamtenbesoldung. Von der, so Schostok, wisse er nichts.

Wie von manchem anderen ebenfalls nichts. Eine Personalakte von Herbert habe er nie gesehen, erwidert Schostok auf Rückfrage der Oberstaatsanwältin. Wie sein Büroleiter besoldet wurde, wisse er „genau nicht“. Auf weitere Fragen räumt Schostok ein, B2 – „davon ging ich aus“. Und durch den Ratsbeschluss zur Neuordnung seines Geschäftsbereichs sei die Stellenanhebung beschlossen worden. Natürlich sei dann davon auszugehen, dass das Geld bezahlt worden sei.

Auch Härke hatte auf die Drucksache hingewiesen. Die war von der CDU-Ratsfraktion an die Kommunalaufsicht im Innenministerium geschickt worden. Obwohl drin stand, 15.545 Euro mache der Mehraufwand an den Leiter des OB-Geschäftsbereichs aus, habe die Aufsichtsbehörde mitgeteilt, alles sei „rechtlich komplett in Ordnung“.

„Ich wollte mich nicht bereichern“

War es nicht. Doch wann ist das wem wirklich aufgefallen? An den fünf weiteren Prozesstagen und in der Vernehmung von neun Zeugen wird es hauptsächlich um diese Frage gehen. Herbert spricht von einer „Unwahrheit, in der Akte dokumentiert und von uns für bare Münze genommen“. Er, Herbert, habe „nie eine Leistung ohne Gegenleistung gehabt. Ich wollte mich nicht bereichern auf Kosten der Stadt Hannover.“

Wie tief enttäuscht der einstige Chefjurist ist von seinem einstigen Chef, zeigt diese Bemerkung: „Der OB hat immer wieder zugesagt, dass er eine Lösung findet, dass er eine Dezernentenstelle für mich zuschneidert.“ Das habe er noch 2018 getan – „wenige Wochen vor dem Rauswurf“. Damit spielt Herbert offenbar auf seine Versetzung ins Ihme-Zentrum und zum Fachbereich Jugend und Familie an. Was ihm damit passierte, „schien mir undenkbar“.

Seit seiner Versetzung ist der einstige Spitzenbeamte krankgeschrieben. Härke ist seit Beginn dieses Monats im Ruhestand. Schostok trat nach Anklageerhebung als OB zurück. Mit der Rathausaffäre war für die Sozialdemokraten ein so großer Vertrauensverlust verbunden, dass sie nach 73 Jahren erstmals nicht den OB stellen. Aber diese Themen spielen im großen Schwurgerichtssaal nur am Rande eine Rolle.

Der Prozess wird am 18. Dezember um 9.30 Uhr fortgesetzt. Schostok ist sehr zuversichtlich. „Das war ein Tag für die Rechtsstaatlichkeit. Ich gehe davon aus, dass ich freigesprochen werde“, sagte der Ex-OB.

Von vera König