Der lange Weg zur Lockerung: Hoffnung im Seniorenheim

Hannover

Die Impfkampagne in den 172 Pflegeheimen von Stadt und Region Hannover neigt sich dem Ende zu – fast alle der 172 Einrichtungen haben bereits die zweite Impfung erhalten. Und während der Inzidenzwert bei den über 80-Jährigen regionsweit sinkt, keimt in den Heimen die Hoffnung auf, wieder etwas mehr Normalität genießen zu können. Einen Vorgeschmack gibt es seit Montag bereits in der AWO-Residenz in Sehnde. Nach schier unendlicher Wartezeit ist nun wieder mal der Friseur zu Besuch.

In der Sehnder Einrichtung fand bereits Ende Januar die zweite Impfung statt. Jetzt fehlen nur noch ein paar Nachzügler. Darunter Bewohner, die am Impftag krank waren, oder Mitarbeiter, die sich erst im Nachhinein zu dem kleinen Pikser entschlossen haben, verrät Heimleitung Maren Reisener. „Das sind um die 20 Leute. Sie warten derzeit auf das mobile Impfteam.“

Lockerungen nach der Durchimpfung – oder nicht?

Verändert hat sich aber auch für die bereits geimpften Bewohnern kaum etwas. „Viele waren zunächst enttäuscht, weil sie dachten, sie könnten nun mehr Freiheiten genießen“, sagt Reisener. Doch dem machte das Gesundheitsamt einen Strich durch die Rechnung: „An der Praxis der häufigen Tests von Mitarbeitern und Besuchern wird sich durch die Impfungen gar nichts ändern“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel auf NP-Anfrage. Auch „Privilegien“ werde es zunächst keine geben. Das Gesundheitsamt begründet dies mit dem nicht hundertprozentigen Schutz durch eine Impfung, aber auch mit der regelmäßigen Fluktuation von Mitarbeitern und Bewohnern.

Auch vom Absetzen der übrigen Infektionsschutzmaßnahmen rät man ab. „Die Bewohner sollten enge Kontakte zu Mitbewohnern vermeiden“, ergänzt Regionssprecherin Sonja Wendt. „Gemeinschaftsaktivitäten und die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten können jedoch stattfinden.“

Derweil denken die Gesundheitsminister der Länder über Lockerungen etwa der Besuchseinschränkungen in Senioren- und Pflegeheimen nach. Den Menschen dort sollten nach Corona-Impfungen wieder mehr Freiheiten eingeräumt werden, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Montag nach Beratung mit seinen Amtskollegen mit. Der Vorschlag geht nun an die Ministerpräsidentenkonferenz, die an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weiteren Schritte in der Corona-Krise beraten will.

Stimmungswechsel bereits spürbar

Unabhängig von den politischen Diskussionen sieht die Sehnder Heimleiterin Maren Reisener bereits einen Stimmungswechsel bei den Bewohnern ihrer Einrichtung. „Die Hoffnung keimt, auch wenn die Sorge vor einer Erkrankung immer noch groß ist. Aber: Spaziergänge draußen sind nicht mehr so angstbesetzt wie vor der Impfung. Der eine oder andere traut sich auch schon mal zum nahen Supermarkt.“

Die strikte Trennung nach Wohnbereichen von 42, 44 und 30 Bewohnern habe man etwas aufgeweicht. „Wir lassen dort untereinander Besuche im kleinen Rahmen zu.“ Auch Gemeinschaftsangebote, wie etwa das Gedächtnistraining, finden wieder statt. „Das gemeinsame Singen setzten wir aber erst mal weiter aus – wegen der dabei entstehenden Aerosole. Vielleicht kann es draußen stattfinden, wenn es etwas wärmer wird.“

Überhaupt will man künftig viel nach draußen verlagern – ob Konzerte, den großen Ostergottesdienst oder das Sommerfest Anfang Juni, mit dem in der Sehnder Seniorenresidenz alle fest rechnen. „Wenn es geht, sogar mit Angehörigen“, hofft Reisener.

Ein Stück Normalität: Der Friseur ist da

Ein Stück Normalität erleben die Sehnder Senioren übrigens bereits jetzt schon: „Der Friseur ist diese Woche da. Das ist wie ein vorgezogenes Ostergeschenk“, sagt die Heimleiterin und lacht. „Sie glauben gar nicht, wie das vermisst wurde. Wohlbefinden fängt am Kopf an.“

Als eine der Ersten war am Montag Ursel Schrader dran, die im Februar 100 Jahre alt wurde. Bei ihr ist die Freude riesig. „Ich will für mich selbst wieder schön sein, habe immer sehr viel wert darauf gelegt, akkurat und ordentlich auszusehen. Und da gehört eine schöne Frisur einfach dazu!“, so die Hundertjährige.

Von Simon Polreich