Der lange Weg zur E-Mobilität: Wie eine Fahrschule immer wieder ausgebremst wird

Es ist noch ein langer Weg und steiniger Weg zur Elektromobilität. Jörg Vespermann wollte in seiner Fahrschule Driving School in Vahrenheide schon vor Jahren mit gutem Beispiel vorangehen – besser gesagt, fahren. Sein ehrgeiziger Plan, den gesamten Fuhrpark auf E-Fahrzeuge umstellen, wird seit 2016 jedoch von immer neuen Problemen ausgebremst. Fehlende Infrastruktur, immense Kosten und antiquierte Gesetze – „es ist enttäuschend“, so sein Zwischenfazit. Noch hält er an seiner Vision von einer E-Fahrschule fest.

Wenn Vespermann seinen BMW I3 startet, spitzt man vergeblich die Ohren. Keine Zündung, kein aufheulender Motor, und einen dröhnenden Auspuff mit Abgasen sucht man auch vergebens. Lautlos lenkt der Unternehmer den Elektroflitzer über den Parkplatz der Fahrschule in der Dornierstraße. „Wer einmal E-Auto gefahren ist, will nie wieder etwas anderes fahren. Das Fahrgefühl ist schon besonders“, schwärmt er. „Man kommt leise, schnell und ohne Schalten voran.“ Das Vergnügen könnte also ungetrübt sein. Gäbe es da nicht die vielen kleinen Stolpersteine auf dem Weg zu einer elektromobilen Fahrzeugflotte. „Der Wille ist da, aber man stößt schnell an seine Grenzen“, gesteht der Unternehmer.

Reichweiten-Problem tritt auf Mangel an Ladesäulen

Die Probleme fangen mit der begrenzten Reichweite an. Fahrschulautos müssen täglich viele Kilometer abreißen. Mit dem guten, alten „Verbrenner“ können Verspermanns Mitarbeiter unterwegs an jeder beliebigen Tankstelle in wenigen Minuten Kraftstoff nachfüllen. So einfach ist die Sache bei E-Mobilen nicht. Damit den Fahrlehrern für ihre Touren immer ein aufgeladenes Auto zur Verfügung steht, ist eine logistisch komplizierte Abstimmung des Fuhrparks nötig. „Mit der jetzigen Ladeinfrakstruktur ist das nicht möglich“, sagt Vespermann. In der Stadt gebe es noch immer zu wenig Ladesäulen. „Ich kann mir aber auch nicht 15 E-Autos mit 15 Säulen auf den Hof stellen“, sagt der Fahrschulinhaber. Er schaut vor die Tür auf die Dornierstraße, zeigt auf die seitlich am Straßenrand parkenden Autos. „Die Straße wurde erst vor wenigen Jahren komplett neu gemacht. Warum hat man da nicht gleich E-Parkplätze hingebaut?“, fragt er sich. „Ich würde da auch selbst eine hinstellen. Aber dafür bekomme ich ja keine Baugenehmigung.“

Vorreiter: Zwei E-Fahrzeuge hat Jörg Vespermann bislang in seinem Fahrschul-Fuhrpark. Quelle: Christian Behrens

Kein einheitliches Bezahlsystem beim Laden

„Haarsträubend“ waren Vespermanns Eindrücke, als er eine Woche lang ausschließlich im Strom-Auto die Region erkundete. Im Gedächtnis blieb ihm vor allem ein Erlebnis in Langenhagen, als ein E-Parkplatz von einem Verbrenner blockiert wurde. Was tun? Der Unternehmer wollte es genau wissen und steuerte die Polizeiwache an. „Die haben mich zum Ordnungsamt geschickt. Dort hieß es, dafür sei der Außendienst zuständig. Da habe ich aufgegeben“, sagt er kopfschüttelnd. Das nächste Problem: Nicht an allen Säulen gilt ein einheitliches Bezahlsystem per Paypal, App oder Kreditkarte. Oft setzen die Anbieter auf spezielle Chip-Karten, die aber jeweils auch nur an bestimmten Säulen genutzt werden können.

Automatikbeschränkung schreckt viele ab

Zwei E-Autos hat Vespermann bislang für seine Fahrschule angeschafft. Nur ganze zehn Kunden haben seit 2016 ihre Ausbildung darin gemacht. Der größte Hemmschuh ist eine Vorgabe der EU – die Automatikbeschränkung. Da Elektroautos durchweg mit Automatik-Schaltung fahren, ist der Führerschein dann auch auf das Führen von Automatikwagen beschränkt. Um Autos mit Schaltung fahren zu dürfen, müsste eine zusätzliche Prüfung abgelegt werden. Je nach Talent und Anzahl der zusätzlichen Fahrstunden kämen so im Durchschnitt schnell nochmal weitere 600 Euro zusammen. „Deshalb macht das bislang kaum jemand“, sagt Vespermann. Hoffnung macht jedoch eine Ankündigung des Verkehrsministeriums, die antiquierte Regelung 2020 abzuschaffen. Fahrschüler sollen sich dann im Anschluss an die Automatikprüfung zusätzlich an einem Schaltgetriebe-Fahrzeug testen lassen können – ohne erneute Fahrerlaubnis-Prüfung. „In der Hinsicht sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Aber ansonsten bleibt noch eine Menge zu tun“, sagt der Fahrlehrer.

Deshalb rührt Vespermann weiter unermüdlich die Werbetrommel. Als Geschäftsführer der Berufskraftfahrer-Akademie Nord hat er gemeinsam mit der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg das Projekt E-Pferdchen ins Leben gerufen. In Kursen können Autofahrer auf verschiedenen Modellen Praxis sammeln. Dazu werden theoretische Grundlagen, etwa zum aktuellen Fahrzeugmarkt und den Ladetechniken vermittelt.

Von André Pichiri