Der kurze Dienstweg: Pilotprojekt macht Flüchtlinge zu Schweißern

Hannover

Vor fast vier Jahren kam Musa nach Deutschland. Mit dem Boot gelangte er von Afrika nach Europa. Wie man es aus den Nachrichten kennt. „Ich bin aus dem Sudan geflohen, weil das eine Diktatur ist“, erklärt der 26-Jährige. Hier wollte er immer arbeiten, jobbte hier und dort. Jetzt hat er den Einstieg ins ernsthafte Berufsleben geschafft: Er wird Schweißer bei einem hannoverschen Unternehmen. Möglich gemacht hat das ein Pilotprojekt des Jobcenters und der Gesellschaft für Schweißtechnik International (GSI). Gemeinsam mit neun weiteren Geflüchteten hat er sich für den Beruf qualifiziert.

Das neuartige Qualifizierungsprojekt bedient gleich zwei Bedürfnisse: Die des Arbeitsmarkts, der händeringend nach Personal sucht und die der Flüchtlinge, die schnell einen richtigen Job wollen. Ute Gonser vom Jobcenter erklärt: „Schweißer werden auf dem Arbeitsmarkt dringend gesucht und wie Fachkräfte bezahlt.“ Die angebotene Qualifizierung geht dabei deutlich schneller als eine reguläre Ausbildung – in weniger als einem Jahr. Ein weiterer nicht unerheblicher Vorteil: „Die erforderlichen Deutschkenntnisse sind geringer, weil die Qualifizierung vor allem praktisch ist.“

Vor allem ein praktischer Beruf: Schweißer. Quelle: Nancy Heusel

Unternehmen zeigten schnell Interesse

Am Donnerstag wurde der erste Kurs des Pilotprojekts in den Räumen der GSI am Lindener Hafen abgeschlossen. Von 12 ursprünglich Interessierten haben zehn Teilnehmer die Qualifikation bestanden. „Sie beinhaltete berufsbezogenen Deutschunterricht, eine theoretische und praktische Ausbildung und ein vierwöchiges Praktikum in einem Betrieb“, erklärt GSI-Ausbildungsleiter Walter Henz. Den Kontakt zu den Unternehmen hat die GSI vermittelt. Große Überzeugungsarbeit habe Henz dort nicht leisten müssen – „obwohl das Interesse an Praktika bei vielen Unternehmen generell eher flach ist, weil ein Praktikant immer auch Arbeit macht. Doch der Bedarf in der Branche ist nun mal riesig: Die Arbeitslosenquote ist mit rund 5 Prozent sehr gering, da sind Schweißer schwer zu bekommen.“

Acht der zehn Betriebe haben ihrem Flüchtling eine Stelle angeboten. „Das bestätigt uns in unserem Vorgehen“, freut sich Henz. Er sei fast schon „euphorisch“ über den Erfolg, sagt er, während hinter ihm die Geflüchteten mit ihren Ausbildern quatschen und scherzen.

Kursteilnehmer im Gespräch mit Ausbilder Jörg Kampa. Quelle: Nancy Heusel

Das soll sich wiederholen: Weitere Kurse werden in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter in Angriff genommen. Der Bedarf ist sogar noch größer: „Einige Betriebe wollen, dass das Jobcenter noch weitere Fortbildungen bezahlt, etwa zum Betonstahlschweißer. Aber auch die Betriebe müssen ihren Teil dazu beitragen – auch finanziell“, findet Henz.

Informatiker wird Schweißer

Bei Hani Batikh ist genau dieser Punkt Verhandlungsmasse zwischen seinem künftigen Arbeitgeber und dem Jobcenter. Der 40-jährige Informatiker ist aus Syrien geflohen, seit zwei Jahren in Hannover und spricht ein flüssiges Deutsch. Warum will er nicht Informatiker werden? „Das will ich schon. Doch meine Ausbildung wird hier nicht anerkannt.“ Er müsste noch einmal drei Jahre in die Ausbildung investieren – „eine zu lange Zeit. Wer weiß wo ich dann bin?“ Er will lieber schnell anfangen zu arbeiten und schauen, was er nach Feierabend tun kann, um sich online als Informatiker fortzubilden.

Kursteilnehmer Hani Batikh (40) ist eigentlich Informatiker. Quelle: NANCY HEUSEL

Musa will irgendwann wieder nach Hause

Noch weiter denkt Musa Mohamed voraus. Er will irgendwann zurück in den Sudan, wo gerade nach 30-jähriger Amtszeit Diktator Umar al-Baschir abgesetzt wurde. Musa träumt davon, sich sein eigenes „Business“ aufbauen: Alte deutsche Autos nach Afrika verkaufen. Seine Ausbildung zum Schweißer und seine Landeskenntnisse werde ihm dabei helfen, ist er sicher. „Doch erst muss sich die politische Situation in meiner Heimat beruhigen.“

Von Simon Polreich