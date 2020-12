„Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten“: Ingo Siegner liest Folge 2

Hannover

Die Corona-Pandemie überschattet auch die Adventszeit. Viele Traditionen gibt es gar nicht oder nur eingeschränkt. Gerade für Kinder kann der Frust daher groß sein, wenn selbst in der Vorweihnachtszeit nur wenig so ist wie immer. Die NP schenkt kleinen und großen Kindern daher eine besondere Freude.

An allen vier Adventswochenenden liest Kinderbuch-Autor Ingo Siegner in der Groß-Buchholzer Buchhandlung „Sternschnuppe“ für die Neue Presse aus seinem Buch „Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten“ vor. Corona-gerecht vor einer Videokamera, das Ergebnis sehen und hören Sie auf unserer Internetseite neuepresse.de. Am vergangenen Wochenende fiel der Startschuss, heute geht es mit Teil zwei der Lesung weiter. Um 18 Uhr wird er veröffentlicht.

Denn auch für den Bestsellerautor aus Hannover, der aktuell an einem neuen Abenteuer des kleinen Drachenjungen schreibt, entfallen in der Corona-Krise alle Lesungen. „Dabei ist Vorlesen für Kinder so wichtig, gerade jetzt in dieser verrückten Zeit. Dieses schöne Ritual fördert die Nähe zwischen uns“, sagt Siegner.

Der kleine Drache Kokosnuss – Folge 2

Folge 1 zum Nachhören

Sollten Sie am vergangenen Wochenende den Start der Geschichte verpasst haben, können Sie sich hier die erste Folge angucken.

Von Britta Lüers