Der große Test: Welcher Schoko-Nikolaus schmeckt am besten?

Hannover

In Reih’ und Glied stehen sie in den Regalen, warten auf Kunden. Die Auswahl ist groß. Doch welcher Schoko-Nikolaus schmeckt am besten? Um bei der Auswahl zu helfen, schickte die NP Schokoladen-Sommelier Kevin Lühmann zur Gaumenprobe.

Schoko-Nikoläuse sind beliebt: Die deutsche Süßwarenindustrie hat in diesem Jahr vor dem Weihnachtsfest mehr hergestellt als 2018. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl um rund vier Prozent auf etwa 151 Millionen gestiegen, teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Montag mit.

Der Experte

Kevin Lühmann schmeckt fast alles heraus. Etwa, ob edle oder günstige Kakaobohnen verwendet wurden, oder Zutaten wie Vanillin und Haselnussmasse die mangelnde Qualität übertünchen. Der 40-Jährige gelernte Konditor, Bäckermeister und Lebensmitteltechniker ist seit Jahren im „süßen“ Geschäft – und Hannovers erster geprüfter Schokoladen-Sommelier. Nennen darf er sich so, seit er 2017 an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim eine entsprechende Ausbildung genossen hat. In ganz Niedersachsen gibt es nur zwei seiner Sorte.

Feine Nase: Schokoladen-Sommelier Kevin Lühmann. Quelle: Christian Behrens

Der Test

Eine Auswahl von fünf Schokoweihnachtsmännern haben wir dem Experten vorgelegt – vom günstigen „No-Name“ bis zum hochpreisigen Marken-Nikolaus. Probiert wurde die Schokolade im Blindtest. Heißt: Wir servierten Lühmann Stücke der ausgepackten Nikoläuse, damit er sein Urteil ohne Ablenkung durch Preis, Verpackung, Marke fällen kann – und muss.

Unbestechlich: Schokoladensommelier Kevin Lühmann. Quelle: Christian Behrens

Der Sommelier begann das „Tasting“ immer mit den Augen: Sieht das Stück appetitlich aus, hat es eine gleichmäßige Oberfläche, eine schöne Farbe? Dann kommt die Nase ins Spiel, sie erkennt eine zu starke Röstung und Fremdstoffe wie Vanillin – eine günstige Alternative zur echten Vanille.

Erst dann wandert das Stück Schoko-Weihnachtsmann in den Mund. Die Schokolade wird nicht gekaut, sondern langsam, etwa 30 bis 40 Sekunden, auf der Zunge zergehen gelassen – so hat die Kakaobutter Zeit, ihre Aromen freizusetzen. Diese fünf Weihnachtsmänner stehen dem Sommelier gegenüber:

Der Klassiker: Milka Alpenmilch

Der Klassiker: Milkas Schokoweihnachtsmann „Alpenmilch“. Quelle: Christian Behrens

Der Milka-Weihnachtsmann gilt als ein Klassiker. Mit seinem 175 Gramm zählt er eher zu den Größeren. Preis bei Rewe: 2,99 Euro.

„Schöner Glanz“, sagt Lühmann nach der ersten Inaugenscheinnahme des Nikolaus-Stücks. Und das Aroma? Negatives kann der Experte nicht heraus riechen. Sein Eindruck: „Sehr milchig.“ Dann steckt sich Lühmann ein Stück in den Mund. „Ziemlich süß. Fast schon penetrant süß!“ Im Abgang bleibt von der Süße ein kratziges, brennendes Gefühl zurück. „Adstringierend“, nennt der Experte das. „Als wenn sich der Mundbereich zusammenzieht. Man will schnell etwas trinken.“ Auch Haselnüsse hat der Sommelier herausgeschmeckt. „Ein beliebter, günstiger Füllstoff.“

Der Teure: Lindt

Mit Glöckchen: Der 125 Gramm schwere Weihnachtsmann von Lindt. Quelle: Christian Behrens

Der 125-Gramm Schokoladenweihnachtsmann von Lindt gilt als die edelste Variante der Supermarkt-Nikoläuse. Preis (bei Kaufhof): 3,69 Euro.

Die Schokolade ist etwas dunkler als bei Milka, der Kakaoanteil könnte also höher sein, so Lühmann. Nach der ersten Geschmacksprobe stellt der Sommelier fest: „Kakaoig, aber recht belanglos. Der Geschmack ist auch recht schnell weg, ein eher negatives Zeichen.“ Zudem werde die deutlichen Süße im Abgang sauer, stellt Lühmann überrascht fest. Insgesamt macht er aber wie beim Milka-Nikolaus einen „positiven Grundgeschmack“ aus. „Es ist eine süße, normale Milchschokolade. Für ein Supermarktprodukt völlig in Ordnung.“

Der Einheimische: Merci

Merci, dass es ihn gibt: Der Weihnachtsmann des deutschen Unternehmens Storck. Quelle: Christian Behrens

120 Gramm ist er leicht, kostete bei Aldi 1,49 Euro. Hersteller Storck hat seinen Sitz in Berlin.

Etwas heller als Lindt und auch Milka – handwerklich hat Lühmann, wie bei allen Test-Teilnehmern, nichts auszusetzen. Der Sommelier probiert und sagt dann: „Ich schmecke nichts Saures, nichts Ballendes im Mund.“ Zwar sei der Merci-Weihnachtsmann recht mild, aber auch besonders angenehm und fein. „Sehr schön cremig – und der Geschmack bleibt lang im Mund!“ Der Sommelier ist zufrieden: „Gehobener Standard!“

Der Günstige: „Rübezahl“, die Aldi-Eigenmarke

Günstig: Der Aldi-Weihnachtsmann. Quelle: Christian Behrens

Die Aldi Eigenmarke Rübezahl bringt mit 200 Gramm am meisten auf die Waage. Und zudem ist er am günstigsten: 99 Cent.

„Riecht komplett anders, nach Kokos und nach Vanillin“, sagt Lühmann und schnuppert noch einmal. „Sogar ganz viel Vanillin“. Lühmann ist sich sicher, dass sie bei allen industriellen Weihnachtsmännern benutzt wird. „Hier ist sie aber am deutlichsten wahrnehmbar.“ Der Gaumen des Testers nimmt zudem sehr deutliche Haselnuss-Noten wahr. Aber auch Positives : „Ich habe kein Kratzen im Hals – das spricht für deutlich weniger Zucker.“ Auch der Kokosgeschmack ist kein schlechtes Zeichen: „Das spricht für die Amelonado-Bohne, die zwar keine besondere Bohne ist. Aber immerhin schmecke ich sie heraus. Sonst wird das übertüncht durch ganz viel Zucker, Fremdstoffe oder zu starke Röstaromen.“

Der Zweifarbige: „Kinder-Nikolaus“

Nicht nur für Kinder: Ferreros Kinder-Nikolaus. Quelle: Christian Behrens

Mit 110 Gramm ist der Kinder-Nikolaus von Ferrero eher ein Leichtgewicht. Der Preis wiegt etwas schwerer: 2,39 Euro (etwa bei Rewe).

Diesen Weihnachtsmann erkennt Lühmann auch ohne Verpackung: Die aufgebrochenen Stücke zeigen seine zwei Seiten, die er mit der Kinder-Überraschung gemein hat: außen dunkel, innen hell – Vollmilchschokolade und Milchcreme. „Glänzt sehr schön“, sagt Lühmann und hält ein Stück an die Nase: „Ein deutlicher Vanillin-Geruch, wenn auch weniger als bei dem Vorgänger ( Aldi).“ Bei hochwertiger, handwerklicher Schokolade wäre das Vanillin ein Problem. „In diesem Preissegment aber vollkommen in Ordnung“, so der Sommelier.

Geschmacklich kommt das Kinder-Produkt sehr milchig und süß daher. „Durch den ganzen Zucker leider auch etwas kratzig im Abgang.“ Doch insgesamt ein gutes Produkt. „Die Kombination aus hell und dunkel ist gut gemacht und nicht nur optisch: Wenn ich ein Stück auf den Gaumen lege und schwenke, kann man die beiden verschiedenen Geschmäcker wahrnehmen.“

Der Crunchige: Kitkat

Eigentlich ein Außenseiter: Seine crunchigen Chips machen den Kitkat-Nikolaus von Nestlé zu etwas Besonderem. Quelle: Christian Behrens

Gerade mal 85 Gramm bringt er auf die Waage, 1,39 Euro kostete er bei Aldi, der Weihnachtsmann von Kitkat ( Nestlé).

Er ist der einzige Weihnachtsmann mit chrunchigen Inlays: Neben 95 Prozent Milchschokolade enthält er 5 Prozent Knuspergetreidechips. Dadurch hat er ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. „Riecht malzig“, so Lühmanns erste Wahrnehmung. Der Gaumeneindruck überrascht den Sommelier: „Er schmeckt total anders als die anderen.“ Leichte Noten nach Haselnuss hat Lühmann in der Schokolade wahrgenommen, danach kommt „das krokantige, malzige und karamellige der Knusperstücke.“ Zum Schluss ein kurzer, süßer Abgang. „Für einen Weihnachtsmann in der Preiskategorie aber sehr angenehm und in der Kombination mit dem Crunch stimmig“, so Lühmann. „Geschmacklich hebt er sich hervor.“

Das Endergebnis

Schokoladen-Sommelier Kevin Lühmann hat sein Urteil gefällt. Quelle: Christian Behrens

1. Platz teilen sich Merci und Kitkat. Lühmanns Urteil: „Merci kann man guten Gewissens verschenken. Gehobener Standard!“ Kitkat steht mit seinen Knusper-Chips etwas außer Konkurrenz. „Ich finde Kitkats Nikolaus aber am spannendsten!“

2. Platz geht an den Kinder-Nikolaus. „Insgesamt ein zurecht beliebter Schoko-Nikolaus aus der Massenproduktion. Geschmacklich gut!“

Der 3. Platz ist ebenfalls doppelt vergeben: Aldi und Lindt. Bei der Auflösung muss Lühmann lachen. „Ist ja ein Ding!“ Er steht aber zu seinem Urteil: „ Lindt schmeckt leider recht belanglos, ist generell überschätzt. Aldi übertüncht nur wenig und ist gleichauf.“

Auf dem 4. Platz und damit Schlusslicht ist Milka. Auch das überrascht den Sommelier bei der Auflösung: „Ich bin mit Milka groß geworden und hätte gedacht, dass ich sie immer noch herausschmecke. Offenbar haben sie ihre Rezeptur verändert – leider nicht zum Besseren.“

Von Simon Polreich