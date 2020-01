Der dritte Prozesstag gegen Ex-OB Schostok – hier im Liveblog

Hannover

Eine der spannendsten Prozesse geht weiter. Im Saal H2 des Landgerichts Hannover geht es von 9.30 Uhr an um die Rathausaffäre. Die 18. Große Strafkammer wird heute zwei Zeugen zu den gesetzeswidrigen Zulagen vernehmen. Ex-OB Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und Harald Härke, der einstige Personaldezernent der Stadt, sind wegen Untreue in besonders schwerem Fall angeklagt. Es geht dabei um gesetzeswidrige Zulagen in Höhe von 49.500 Euro, die Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 erhalten hatte. Härke soll ihm monatlich etwa 1300 Euro Zulage auf dessen Drängen gewährt haben. Schostok, so die Aktenlage, habe von diesen rechtswidrigen Zahlungen Ende Oktober 2017 erfahren.

9.45 Uhr: Der erste Vermerk wird auf der Leinwand gezeigt. Er stammt vom 14. Januar 2015. Die Zeugin sagt aus, sie habe den Auftrag erhalten, den Unterschied zwischen verschiedenen Besoldungsgruppen aufzuzeigen und auszurechnen, wie hoch die Zahl der Überstunden sein müsse, um Differenzen auszugleichen. „Ich kann mich erinnern, dass ich nicht wusste, um wen es geht“, sagt die Frau aus. In dem Vermerk steht ausdrücklich, dass eine Mehrarbeitsvergütung nur an Beamte mit Besoldungsgrupe A gezahlt werden kann. Diese Regelung, so versichert sie auf Nachfrage, sei ihr bekannt gewesen. Frank Herbert, einst Chefjurist im Rathaus, hatte schon am ersten Prozesstag versichert, er habe von der Gesetzeswidrigkeit nichts gewusst.

An Herbert sei vom 1. April 2015 an eine Pauschale als Mehrarbeitsvergütung gezahlt worden, sagt die Zeugin aus. Als nächstes wird sie befragt zu einer E-Mail vom 17. April 2015. Auf den Auftrag hin, die Überstunden auszurechnen, die die Differenz zu einem höheren Grundgehalt decken, schreibt sie, dass das bei einer B-Besoldung nicht möglich ist. Handschriftlich steht auf dem Vermerk, dass „die höchstmögliche Überstundenvergütung“ für Frank Herbert anzuweisen ist – unterschrieben vom damaligen Personaldezernenten Harald Härke.

Der Vorsitzende Richter weiß nach der Aussage, wie die „Hühnerleiter nach oben“ (so Gerberding) im Rathaus geregelt ist, dass die Stelle 18.21 die fürs Beamtenrecht ist und wie sich das weiter gliedert.

9.32 Uhr: Der dritte Prozesstag und der dritte Saal, in dem über die Rathausaffäre verhandelt wird. Diesmal läuft der Prozess im Erdgeschoss des Landgerichts. Der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding ruft sofort die erste Zeugin auf. Sie leitet das Sachgebiet Beamtenbesoldungsrecht bei der Stadt, war zuvor Sachbearbeiterin diesem Bereich.

Gerberding lässt sich von der Zeugin erst mal die hierarchische Struktur im Rathaus erklären: Wer ist direkter Vorgesetzter? Welche Wege nehmen Vermerke, wenn Sie den OB erreichen sollen? Eine in diesem Verfahren wichtige Frage, denn von dieser Zeugin stammen zwei Vermerke zu gesetzeswidrigen Zahlungen. In diesen hatte sie darauf hingewiesen, dass gesetzeswidrige Zulagen an Spitzenbeamte (wie Frank Herbert) unzulässig sind.

