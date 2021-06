Der digitale Impfpass kommt: Das müssen Sie wissen

Hannover

Wo war jetzt noch gleich der gelbe Impfpass? Wer seinen Nachweis einer vollständigen Coronaimpfung künftig papierlos bei sich tragen möchte, hat jetzt die Möglichkeit auf einen digitalen Impfnachweis. Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Was ist der digitale Impfnachweis?

Der digitale Impfnachweis ist eine zusätzliche Möglichkeit, um Corona-Impfungen – sowohl Erst- als auch Zweitimpfung – zu dokumentieren. Geimpfte können damit Informationen wie Impfzeitpunkt und Impfstoff bequem auf ihren Smartphones – entweder in der CovPass-App oder in der Corona-Warn-App – digital speichern.

Wie funktioniert der digitale Impfnachweis?

Der digitale Impfnachweis wird in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum generiert. Nach Eingabe oder Übernahme der Daten wird ein QR-Code erstellt, den die Nutzer auf einem Papierausdruck mitbekommen und später mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App einscannen und nutzen können. Die App speichert die Impfbescheinigung nur lokal auf dem Smartphone. An Flughäfen, in Konzerten und überall, wo der Impfnachweis erforderlich ist, reicht es dann, das Handy vorzuzeigen.

Ab wann gibt es den digitalen Impfpass?

Der bundesweite digitale Impfpass soll in Niedersachsen bereits am kommenden Montag in einigen Apotheken erhältlich sein, wie der Landesapothekerverband am Donnerstag mitteilte. In den Impfzentren liefen die Vorbereitungen, die Arztpraxen könnten den Impfpass voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche ausstellen, so Gesundheitsministerin Daniela Behrens. Nach der Impfung kann dann der digitale Pass ausgestellt werden.

Was kostet der digitale Impfpass?

Für Bürger ist er kostenlos. Ärzte sowie Apotheker erhalten eine Vergütung, die in der Corona-Impfverordnung geregelt ist. Sie liegt bei 18 Euro pro Impfpass.

Machen alle Apotheken mit?

Viele, heißt es vom Deutschen Apothekerverband. Auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de erfahren Interessierte, welche Apotheken in ihrer Nähe mitmachen. Vorbereitungen laufen etwa in der Georgapotheke in Hannover. „Wir machen uns auf einen großen Ansturm am Montag gefasst, da die Nachfrage in den letzten Tagen schon groß war“, sagt Inhaberin Annabelle Schnaith.

Wie bekommen bereits Geimpfte den digitalen Nachweis?

Dort, wo die Impfung erfolgte, kann nachträglich der QR-Code ausgestellt werden. Aber: In einem Impfzentrum vollständig Geimpfte sollten sich laut Niedersachsens Gesundheitsministerin Behrens nicht an das Impfzentrum wenden – die Nachfrage war hier ebenfalls bereits groß. Für sie soll es im Impfportal unter www.impfportal-niedersachsen.de und über die Hotline des Landes unter 0800 9988665 zeitnah die Möglichkeit geben, den benötigten QR-Code digital oder postalisch zu erhalten. Behrens „Wenn Sie den digitalen Impfpass ganz dringend benötigen, wenden Sie sich bitte ab Montag zunächst an eine teilnehmende Apotheke in Ihrer Nähe.“

Wie läuft die Ausstellung ab?

Mitbringen sollte man den schriftlichen gelben Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und einen gültigen Personalausweis. Vor Ort muss der Antragsteller dann mit dem Aussteller – beispielsweise einer Apothekerin – ein Formular am Computer ausfüllen. Eingegeben werden Name, Geburtsdatum, Impfstoff, Impfzeitpunkt und die Information, ob bereits die Zweit- oder bislang nur die Erstimpfung stattgefunden hat. Das Formular wird digital an das RKI gesendet, dass einen QR-Code zurückschickt.

Den kann der oder die Geimpfte gleich in die CovPass-App oder die Corona-Warn-App einlesen, oder gedruckt mit nach Hause nehmen und diesen Schritt dort nachholen. In jedem Fall muss eine der beiden Apps auf das Handy heruntergeladen werden. „Der Vorgang in der Apotheke könnte insgesamt nur etwa fünf Minuten dauern“, hofft Apothekerin Annabelle Schnaith. „Wenn das System am Montag nicht gleich überlastet ist.“

Wo werden Daten beim digitalen Impfnachweis gespeichert?

Alle digitalen Impfnachweise werden laut Bundesgesundheitsministerium nur temporär im Impfprotokollierungssystem erstellt und anschließend gelöscht. Dauerhaft gespeichert werden sie nur dezentral auf den Smartphones der Nutzer.

Kann ich mit dem digitalen Impfpass auch reisen?

Innerhalb der EU ja. International ist ebenfalls anvisiert. Zur Anerkennung von Impfungen außerhalb der EU laufen derzeit noch die Gespräche. Vorsichtshalber sollte dorthin der gelbe, gedruckte Impfpass mitgenommen werden.

Wie werden die digitalen Impfnachweise von Kindern gespeichert?

Digitale Impfnachweise von Kindern oder Partnern können zusammen auf einem Smartphone gespeichert werden.

Kann man auch negative Tests im Impfpass speichern?

Auch negative Tests oder eine durchgemachte Infektion sollen zukünftig in der CovPass App und auch in der Corona-Warn-App in der nächsten Entwicklungsstufe (bis Ende Juni) als Testzertifikat beziehungsweise Genesenenzertifikat hinterlegt werden können.

Muss ich den digitalen Impfnachweis haben?

Nein. Wollen Geimpfte ihre Impfung nachweisen, reicht dafür auch der gelbe Impfpass in Papierform. Der digitale Impfpass soll als papierlose Form einfach praktisch sein. Übrigens: Möglicherweise kann der Impfpass später auch für weitere Impfungen genutzt werden. Derzeit ist aber nur die Covid-Impfung anvisiert.

Von Simon Polreich