Der Winterzauber kehrt zurück

Da mussten die Veranstalter nicht lange überlegen bei diesem Ansturm im vergangenen Jahr: 2019 gibt es wieder einen Winterzauber in der Galerie der Herrenhäuser Gärten. 2018 hatte es lange Warteschlangen und zum Teil ausverkaufter Ware gleich am ersten Tag gegeben. Der Termin für die Neuauflage steht nun fest: Der Winterzauber läuft vom 7. bis 10. November, womit die Veranstaltung um einen Tag verlängert wurde. Und: Mit rund 130 Ausstellern auf erweiterter Fläche ist der Winterzauber 2019 noch umfänglicher als sein Vorläufer. zudem gibt es längere Öffnungszeiten – am Freitag und Sonnabend bis 21.

2018 erste Fortsetzung nach 15 Jahren ein voller Erfolg

Die 15 Jahre, die zwischen dem ersten Winterzauber und der Fortsetzung 2018 gelegen hatten, haben der Veranstaltung ganz offensichtlich nicht geschadet – Hannover hat auf einen Weihnachtsmarkt mit Inspirationen für die Adventszeit und Feiertage ganz offensichtlich gewartet. Nebenbei wissen die Macher, wie man so etwas auf die Beine stellt – die Evergreen GmbH richtet auch das Gartenfestival Herrenhausen im Frühjahr aus.

Freundinnen-Tag eröffnet die viertägige Veranstaltung

Eröffnet wird der Winterzauber 2019 mit einem Freundinnentag bei ermäßigtem Eintritt – neun statt zwölf Euro oder 18 Euro für die Wochenend-Karte. Neben der Galerie ist auch der Ehrenhof des Schlosses mit eingebunden, er wird an den vier Tagen in eine Allee umgewandelt aus Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, Glühwein und Plätzchen. Auch altes Kunsthandwerk gibt es zu sehen, die Laubsägearbeiten und der Scherenschnitt in filigraner Handarbeit von Gerhard Stock sind überregional bekannt.

Alte Handwerkskunst, Mode und Spezialitäten

Das gilt auch für die Holzkrippen und handgeschnitzten Krippenfiguren von Doris Dölle-Krippen aus Bebra. Handgemachte Gartenschutzengel aus Wurzelholz und Edelstahl kommt von der Gärtnerei Rauch. Auch für Kinder hält der Weihnachtsmarkt einiges bereit, etwa Mode und Kuscheltiere von Steiff. Winterzeit ist auch Backzeit, deshalb gibt es ein reichhaltiges Angebot an Backmischungen, Kuchen im Glas, Gelees und Marmeladen. Dazu kommen noch Wurstspezialitäten. Winterliche Wesen auf Stelzen runden das vorweihnachtliche Spektakel ab.

