Die spektakuläre Schießerei auf einer Straßenkreuzung mit einem Toten in Hannover vor knapp zwei Wochen sorgt weiter für Wirbel. Über das Verbrechen, bei dem der 30-jährige Armin N. erschossen wurde, werden immer mehr Details bekannt – auch über den Tatablauf. Dem tödlichen Schuss soll eine Schlägerei zwischen Rinor Z. (32) und Nasko M. (51), dem Schwager des Toten, einige Tage zuvor vorausgegangen sein. Dabei habe M. mehrere Zähne verloren, heißt es aus Ermittlerkreisen. Die Begegnung der drei Beteiligten an der Ampel Arndtstraße/Herschelstraße/Weidendamm sei ebenso kein Zufall gewesen.

Rinor Z. stand nach NP-Informationen mit seinem weißen Mercedes S500 an der Ampel und wartete auf Grün. Neben ihm hielt der Porsche-Geländewagen, in dem Armin N. und sein Schwager saßen. Z. sei mit seinem Auto zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt gewesen, konnte weder vor- noch zurückfahren. Nasko M. sei ausgestiegen und habe mit einer Holzlatte auf die Windschutzscheibe und die Seitenscheibe des Autos von Rinor Z. eingedroschen.

Der Mercedes von Rinor Z. Die Windschutzscheibe ist kaputt – Nasko M. soll sie mit einer Holzlatte zertrümmert haben. Quelle: Franson

In diesem Moment soll der 32-Jährige seine Waffe gezogen haben. Als Armin N. das sah, habe er seinen Porsche zurückgesetzt. Gleichzeitig habe Rinor Z. aus seinem Auto heraus einen Schuss abgegeben.

Der Anwalt von Z., Fritz Willig, hatte kurz nach dem Verbrechen erklärt, dass der Schuss Armin N. nur versehentlich getroffen habe. Sein Mandant habe den Angriff von Nasko M. abwehren wollen.

Nach der Schießerei rollte der Porsche-Geländewagen von Armin N. weiter und prallte gegen eine Laterne. Quelle: Franson

Stimmt die Notwehr-These? Wurde Armin N., der bereits als jugendlicher Intensivtäter den Sicherheitsbehörden große Kopfschmerzen bereitet haben soll, zufällig zum Opfer, indem er seinen Wagen zurücksetzte?

Streit um über eine halbe Million Euro?

Bei dem Streit soll es um sehr viel Geld gegangen sein. Nach NP-Informationen um deutlich mehr als eine halbe Million Euro. Bei den Geldforderungen soll es um das Überlassen von Arbeitnehmern auf Baustellen gegangen sein.

Rinor Z.: Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Quelle: Privat

Rinor Z. war mal Chef einer Baufirma, die Frau von Nasko M. ist ebenfalls im Baugewerbe tätig. Nach NP-Informationen hatte es bei Z. eine Zoll-Razzia im Zusammenhang mit seiner Baufirma gegeben, das Verfahren soll weiter anhängig sein. Der 32-Jährige sitzt inzwischen seit rund einer Woche in U-Haft. Vier Tage nach der Schießerei hatte er sich gestellt.

Auch Armin N. war kein unbeschriebenes Blatt. Bereits als 14-Jähriger landete er im Jugendknast in Hameln – er und seine Bande aus Linden-Süd hatten Einbrüche verübt und dabei Tresore geplündert. Damit richteten der Serienstraftäter und seine Kumpels Schaden in sechsstelliger Höhe an. Bei der Beisetzung des Mannes, der wie Z. aus dem Kosovo stammt, am vergangenen Donnerstag erwiesen ihm rund 1000 Trauergäste die letzte Ehre.

Große Nummer in der Unterwelt?

Ermittlungsbehörden werten dies als starkes Indiz dafür, dass Armin N. eine große Nummer in der hannoverschen Unterwelt war – möglicherweise auch darüber hinaus. Der 30-Jährige wird in Zusammenhang gebracht mit Organisierter Drogen- und Rotlicht-Kriminalität.

Von Thomas Nagel und Britta Mahrholz