Der Sommer kann kommen: Freibadsaison in Hannover eröffnet

„Schon das Blau des Wassers, die grüne Wiese, die Sonne – es ist einfach ein eigenes Gefühl. Es bringt Farbe ins Leben. Das ist genau das, was ich brauche.“ Die 72-jährige Gabriele Schwarz kommt seit mehr als zehn Jahren regelmäßig ins Annabad in Kleefeld, sammelt hier Energie für den Alltag. Und wie es sich für echte Stammgäste gehört, ließ sie sich auch nicht den Eröffnungs-Tag der Freibadsaison 2020 in Hannover nehmen: „Ich konnte es kaum erwarten.“ Im roten Badeanzug stieg sie gegen 10 Uhr in das 22 Grad warme Großbecken, schwamm ihre ersten Runden. „Herrlich, ich bin enorm glücklich.“

Da im großen Schwimmbereich nur 64 Schwimmer auf einmal erlaubt sind, musste sie sich das Becken nur mit wenigen anderen Badegästen teilen – unter anderem mit Bürgermeister Thomas Hermann ( SPD) und Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe, die die Badesaison mit einem Rückenklatscher offiziell einläuteten. „So kann der Sommer starten“, sagte Kluwe, gleichzeitig Präsident des Polizei-Sportvereins (Betreiber des Annabads). Wirtschaftlich fehle zwar ein Monat, dennoch freue er sich über einen „weiteren Schritt zurück in die Normalität“.

Startschwierigkeiten mit Online-Reservierungen

„Besser geht es nicht“, freute sich auch der Bürgermeister. Für Hermann war es an diesem Tag bereits das zweite Anbaden, nachdem er zuvor schon im Ricklinger Bad mit Oberbürgermeister Belit Onay gewesen war. Dieser verzichtete jedoch auf den Sprung ins erfrischende Nass, war dennoch zufrieden mit dem Start: „Mich freut es auch als Familienvater, dass die Bäder heute wieder öffnen konnten – und das bei so einem tollen Wetter.“ Auch wenn der Freibadbesuch durch die Corona-Maßnahmen ungewohnt erscheinen mag, appelliert er: „Damit das lange Bestand hat, müssen wir uns damit irgendwie arrangieren, uns an die Regeln halten.“

Angezogen: Belit Onay traute sich im Ricklinger Bad nur mit der Hand ins Wasser – trotz 21 Grad Wassertemperatur. Quelle: Florian Petrow

So sind in den Freibädern Sammelumkleiden und Duschen geschlossen, nur die Außenduschen und Einzelkabinen stehen zur Verfügung. Auch Wasserattraktionen, Rutschen, Sprungtürme, Startblöcke und Planschbecken sind gesperrt. Während Besucher des Annabads den ganzen Tag auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände bleiben können, bieten die städtischen Bäder über eine Online-Reservierung (www.reservierung-baeder-hannover.de) Besuche in drei verschiedenen Zeitfenster an – sehr zum Ärger eines älteren Besuchers im Ricklinger Bad: „Dass die Reservierungen nur im Internet möglich sind, kann ich nicht verstehen. Viele in meinem Alter haben damit wirklich Probleme, es muss doch auch anders gehen.“

„Schwimmen ist nach der Schwangerschaft der perfekte Sport“

Auch am Lister Bad hatten mehrere Gäste Probleme, konnten trotz Reservierung keinen Code aufrufen, der am Einlass von Mitarbeitern abgescannt wird. „Das Procedere in den Bädern muss sich bei Gästen und Mitarbeitenden sicher noch einspielen“, glaubt Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Wenn es dennoch zu Komplikationen kommen sollte: „Die Freibäder wurden mit Tablets ausgestattet, wodurch eine Anmeldung von spontan vorbeikommenden Personen und ein Einlass bei freien Kapazitäten möglich sein soll.“

Familienausflug: Silja Hogrefe (29) und Nina Teichert-Bozoglam (33) kamen mit ihren Kindern ins Lister Bad. Quelle: Florian Petrow

Auch Nina Teichert-Bozoglam (33) mussten die Mitarbeiter am Einlass des Lister Bads helfen. Sie konnte die Startschwierigkeiten aber schnell vergessen. „Das muss sich noch einpendeln, wir freuen uns einfach wieder, hier zu sein.“ Sie kam mit Tochter Leni (2) und Freundin Silja Hogrefe (29). Die frisch gebackene Mutter hatte Söhnchen Matteo (zwei Monate) dabei: „Ich freue mich, dass ich mich hier wieder bewegen kann. Schwimmen ist nach der Schwangerschaft der perfekte Sport.

