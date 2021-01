Der Obdachlose von der Bödekerstraße – ein Tod und viele Fragen

Hannover

Der tragische Tod des obdachlosen Mannes schockiert viele Nachbarn und auch die vielen Helfer, die sich in Hannover um die wohnungslosen Menschen kümmern.

Warum musste der Mann sterben? Den Anwohnern in der List war er seit Monaten bekannt. In der Hohenzollernstraße hatten sich noch viele Anwohner mit dem Wohnungslosen solidarisiert. Nachbarn hatten ihn versorgt, mit Essen, Kleidung und anderem – was er oftmals auch abgelehnt haben soll. Hilfen waren ihm so wenig willkommen wie offizielle Sozialfürsorge.

Als die Stadt seinen Lagerplatz räumte und dabei offenbar auch dessen spärliche Habseligkeiten entsorgte, gab es offenen Protest der Anwohner gegen diese Maßnahme.

Nicht nur die paar Klamotten und Essensreste, die der Israeli offenbar auf Rad- und Gehweg verteilte, störten die Anwohner. „Er schreit auch nachts in einer Lautstärke, dass man es noch im fünften Obergeschoss hört“, berichtete eine Mieterin.

Sonntagabend gegen 19 Uhr wurde der leblose Mann entdeckt. Ob es eine Obduktion geben wird, ist nach Angaben von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova noch unklar: „Das entscheidet die Staatsanwaltschaft.“

