„Gammelwetter“ bis Monatsende: Der November bleibt grau

Hannover

Das sonnige Wochenende war ein kleiner Ausflug aus dem tristen Grau. Nun aber soll das trübe November-Wetter wieder zurückkehren. Es bleibe zwar trocken, aber die Sonne mache sich wieder rar, sagt der Meteorologe Dominik Jung: „Das Gammelwetter scheint sich den ganzen November fortzusetzen.“

Und es werde kalt. Die Höchstwerte lägen meist um die fünf Grad. An guten Tagen erreichten die Temperaturen auch mal acht oder neun Grad. Damit liegt dieser November ganz im Trend. „Das aktuell triste, graue und trübe Wetter ist für den Monat typisch“, sagt Jung.

Ganz anders war das übrigens im vergangenen Jahr. Da war es bis in die erste Hälfte des Novembers warm, trocken und sonnig. Am 12. November 2018 zeigten die Thermometer sogar nochmal 19 Grad.

Der erste Schnee im November?

Kommt im November vielleicht schon der erste Schnee? In den höheren Lagen wie etwa dem Harz sei sowas möglich, so Jung. Dort hat es teilweise schon am Wochenende geschneit. Auf dem Brocken, dem höchsten Berg des Mittelgebirges, liegt noch immer Schnee.

Auf dem Brocken liegt seit dem Wochenende Schnee. Quelle: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dp

Aber: Ein markanter Wintereinbruch bis in die tieferen Lagen sei fast bis zum Monatsende nicht in Sicht, sagt Jung. Anders sieht es in Skandinavien aus. Dort sei es derzeit extrem kalt und es seien bereits mehr als 50 Zentimeter Schnee gefallen. „Die Winterluft wird auch in den kommenden Tagen nicht nach Deutschland vorstoßen. Bei uns dominiert die Einheitsfarbe für November: Dauergrau“, sagt Jung.

Eine Ausnahme ist der Montagabend. Tief Elvis bringt neben grauen Wolken Regen und teilweise auch etwas Schnee.

Von NP