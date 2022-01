Der „Maschsee-Mörder“ betrachtet sich als Justizopfer

Hannover

Als sogenannter Maschsee-Mörder hat Alexander K. (33) Kriminalgeschichte geschrieben. In wenigen Jahren kommt er wieder frei. Ein Fehler, meint der Kriminologe Professor Christian Pfeiffer. „Es ist erschreckend, wie er das Opfer und seine Tat völlig ausblendet und nur seine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt”, sagt der Wissenschaftler. Er leitet seine Schlüsse aus einem Brief ab, den der Mörder der NP geschrieben hat.

Wie berichtet wurde Alexander K. aus der Psychiatrie entlassen. Er sitzt noch seine Reststrafe für einen Mord an einer Prostituierten bis 2025 ab. Er hatte 2012 den Leichnam mit einer Kettensäge zerteilt. Die Körperteile warf er in den Maschsee. Wegen seiner dissozialen Persönlichkeitsstörung hatte ihn die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover als vermindert schuldfähig eingestuft.

Pfeiffer: Der Mörder hat sich seine eigene Welt geschaffen

Nach der Berichterstattung schrieb Alexander K. den Brief. Darin behauptet er: „Die Diagnose war falsch, die Tat weder gewollt noch geplant. Ich war damals 24 Jahre alt und habe nicht verstanden, was ich getan habe (...).“

Er beklagt „Ungerechtigkeit“. „Denn in der ganzen Zeit, in der ich sehr viel durchmachen musste und trotzdem daran gearbeitet habe, klarzukommen und ein besserer Mensch zu werden, sagte man mir, man würde mich nach der geschlossenen Therapie gehen lassen (...).“ Kriminologe Pfeiffer kann das nicht nachvollziehen. „Meiner Einschätzung nach hat er das frei erfunden und sich seine eigene Vollzugswelt geschaffen.”

Alexander K. galt als „äußerst schwer therapierbar“

Im Prozess hatte ein psychiatrischer Gutachter Alexander K. als „äußerst schwer therapierbar” bezeichnet. Er hatte ihm einen pathologischen Narzissmus attestiert. Teil der Krankheit sei ein „grandioses Selbst“ gepaart mit Rücksichtslosigkeit und fehlendem Verantwortungsbewusstsein. Nun behauptet Alexander K. in seinem Brief an die NP, Verantwortung für die Tat und sein Leben zu übernehmen. Über das Opfer verliert er kein Wort.

Die Berichterstattung in den Medien über seinen Fall bezeichnet er als „Heuchelei“. „Wie kann es ein, dass alle Medien plötzlich gendern, dabei aber schon fast die Todesstrafe für Menschen fordern, die erstens gebüßt, zweitens bereut und sich drittens gebessert haben?“. Der Kriminologe Pfeiffer hält solche Vorwürfe für „absurd“. Neben der Therapie geben es noch ein nachvollziehbares Strafbedürfnis der Allgemeinheit. „Das, was ihm nicht gefällt, blendet er einfach aus und entwickelt das Bild einer Justiz, die auf das Element Strafe völlig verzichtet hat”, sagt Professor Pfeiffer.

Er könne gut verstehen, warum die Strafvollstreckungskammer dem Täter keine gute Prognose gegeben habe, sagt Pfeiffer. „Die negative Kriminalprognose stützt sich darauf, dass in Krisensituationen mit einem Rückfall des Verurteilten in den Drogenkonsum gerechnet werden müsse”, sagt Marc Eggert, Sprecher des Landgerichts Göttingen. Alexander K. saß in Moringen (Kreis Göttingen) im Maßregelvollzug.

Alexander K. schreibt, dass er „mehrere Bücher“ über seine empfundene Ungerechtigkeit geschrieben habe. Er will sie nach seiner Haftzeit veröffentlichen. Es wäre interessant, ob die Ärzte und Richter diese Bücher kennen, sagt Pfeiffer. Denn über die Aussagen des Autors ließe sich erkennen, ob er Reue zeige und wie er zu seinen Taten stehe.

Landgerichtssprecher Eggert erklärt: „Aus dem Beschluss der Strafvollstreckungskammer ergibt sich, dass der Verurteilte während der Prüfungsphase für sein Abitur ein Buch geschrieben hat, welches von seinen Erlebnissen und Erfahrungen im Maßregelvollzug handelt.” Im Beschluss der Kammer finde der Inhalt des Buches keine Erwähnung.

Das Abitur hat Alexander K. bestanden. Kein Wunder. Er gilt als hochintelligent.

Von Thomas Nagel