Der Linke Diether Dehm lässt sich in Moskau mit Sputnik impfen

Hannover

Kein Weg ist ihm zu weit. Am kommenden Freitag fliegt Diether Dehm nach Moskau, um sich mit „Sputnik V“ gegen Corona impfen zu lassen. „Der russische gehört aktuell zum besten Impfschutz“, findet der Bundestagsabgeordnete der Linken, Kulturunternehmer und Autor. Dass „Sputnik V“ in Deutschland nicht eingesetzt werde, geschehe „aus niederträchtigen geopolitischen Motiven“.

Für eine Impfung mal eben nach Moskau – lässt das Dehm nicht wirken wie einer der „Livestyle-Linken“? Gegen die lästert die von ihm geschätzte Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht in ihrem neuen Buch „Die Selbstgerechten“. Sie findet (in einem Gastbeitrag für t-online): „Was den Lifestyle-Linken in den Augen vieler Menschen und vor allem der weniger Begünstigten so unsympathisch macht, ist seine offensichtliche Neigung, seine Privilegien für persönliche Tugenden zu halten und seine Weltsicht und Lebensweise zum Inbegriff von Progressivität und Verantwortung zu verklären.“

Mit Delegation zur Siegesfeier über den Faschismus

Nein, als „Lifestyle-Linken“ begreift sich Dehm nicht. Er reise mit einer Delegation nach Moskaus, sagt er. Am 9. Mai feiert Russland den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg. So heißt in Russland der Zweite Weltkrieg. Große Militärparaden sind geplant, Formationsflüge ... Dehm wird auf der Tribüne auf dem Roten Platz sitzen, vielleicht wieder einmal in der Nähe von Toppolitikern. Die Platzierung „vier Stuhlreihen“ hinter Netanjahu“, ist ihm unvergesslich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich verbinde die Reise zur Siegesfeier über den Faschismus mit der Corona-Impfung“, sagt er. „Sputnik V“ wirke, wie der kubanische Impfstoff, auch besser gegen Mutanten. Er selbst habe „ein paar Semester Medizin studiert“ und sei sicher über die Qualität des Vakzins. Falls die Impfung und damit mögliche Lockerungen nicht in Deutschland anerkannt würden, werde er klagen. Und natürlich, er müsse ein zweites Mal hin.

Nur Platz 6 auf der Landesliste

Wahrscheinlich hat Diether Dehm dafür dann genug Zeit. Denn ob er Wahlkampf um seinen eigenen Platz im Bundestag führen muss, ist nach der Landeslistenaufstellung der Linken wohl fraglich. Im Kampf um den aussichtsreichen Listenplatz 4 unterlag er dem 29-jährigen Gewerkschafter Mizgin Ciftci. Da half auch die Videobotschaft Wagenkechts für ihn nicht – Dehm landete auf Platz 6.

„Eine Epoche der Linken Niedersachsen geht zu Ende“, feierten das in sozialen Medien Genossinnen und Genossen, die Diether Dehm sehr kritisch sehen. Noch sieht das der 71-Jährige nicht, der aktuell den Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf) im Bundestag vertritt. Wie die Bundestagswahl ausgehe, findet er, sei „eine Wundertüte“. Wie so vieles in seinem „relativ kampferfüllten Leben“.

Von Vera König