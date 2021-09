Hannover

In München beschäftigt sich dieser Tage die Automobilindustrie bei der Messe IAA Mobility mit der Mobilität der Zukunft, in Hannover vergibt der Wirtschaftskreis den 15. Hannover Preis für Nachhaltigkeit und Klimaschutz an ein Unternehmen, das genau auf diese Energie jenseits von Benzin und Diesel setzt. Zufall? In jedem Fall hat der Wirtschaftskreis aus 80 regionalen Unternehmen am Montagabend im Haupthaus der VGH-Versicherung mit der Firma JA-Gastechnologie aus Kleinburgwedel ein mittelständisches Unternehmen ausgezeichnet, das exakt den Zeitgeist der Automobilindustrie repräsentiert – das klimaneutrale Fahren mit Wasserstoffenergie.

„Was wir anbieten, sind Konzepte für Kalibriergasanlagen und Wasserstoffprüfstände – sowas brauchen Automobilkonzerne auf der ganzen Welt“, sagt Firmengründer Jens Asmuth. Die JA-Gastechnology entwickelt diese Konzepte für jeden Kunden individuell. Jaguar in Großbritannien gehört etwa zum Kundenkreis, aber auch Tata Motors im indischen Mumbai. Bei den Wasserstofftankstellen mit grüner Wasserstofferzeugung gibt es aber auch einen stark regionalen Bezug: Die mit Wasserstoff betriebenen Busse der Nahverkehrsunternehmen Üstra und Regiobus werden bei JAG in Burgwedel betankt – es ist die einzige Wasserstoff-Tankstelle in Niedersachsen.

Eine visionäre Idee schon vor der Dieselkrise

Das mitttelständische Unternehmen mit seinen aktuell rund 100 Mitarbeitern wurde 1989 gegründet, zunächst mit englischer Hilfe, seit 2003 ist Unternehmer Jörg Almuth alleine unterwegs – und hatte 2010 die visionäre Idee, sich auf Wasserstoff-Themen zu konzentrieren: Asmuth hatte nämlich schon vor Beginn der Dieselkrise erkannt, dass die Welt sich nach einem Nachfolger für den Verbrennungsmotor umsehen muss. Seither setzt JAG auf die Brennstoffzelle und auf die Entwicklung von Wasserstofftankstellen.

Wirtschaftlich erfolgreich sein und zugleich auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen – damit waren die Burgwedeler prädestiniert für den Preis, denn: „Die Wettbewerbsfähigkeit und der Erfolg von Unternehmen wird künftig wesentlich von der Nachhaltigkeit eigener Geschäftsprozesse, Produktionsverfahren und Lieferketten abhängen. Diese Entwicklung sehen wir als Chance und wollen sie mit unserem Hannover Preis fördern“, so Wirtschaftskreis-Vorsitzende Andrea Schöber-Sauerland. Für den Preis waren drei Unternehmen ins Finale gekommen, Jury-Mitglied Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, sagte, Unternehmen müssten mit ihren Klimaschutz-Ideen auch Geld verdienen müssen, und das sei bei allen Finalisten der Fall. „Unternehmerleistung und Visionen spielen bei dem Preis eine herausragende Rolle.“

Finale mit Jäger-Group und Siemer Verpackung

Nominiert waren noch die Jäger-Group aus Hannover, die Komponenten und Subsysteme aus Gummi, Kunststoff und Metall entwickelt. Das Familien-Unternehmen in dritter Generation beschäftigt 1200 Mittarbeiter an 20 Standorten in sechs Ländern. Hauptsitz ist Hannover mit 450 Mitarbeitern. Aktiv ist die Jäger-Group im Zulieferbetrieb für die Industrie in den Sparten Maschinenbau, Agrar- und Umwelttechnik sowie Energie. Drittes nominiertes Unternehmen war die Siemer Verpackung GmbH aus Ronnenberg, geführt von den Geschwistern Laura und Maren Grondey, die sich selbstironisch „die jungen Schachteln“ nennen. Sie bieten grüne Verpackungen, Faltschachteln und hochwertige Mailings sowohl für Start-ups als auch namhafte Unternehmen an. Siemer Verpackungen wurde 1906 in Hannover gegründet und beschäftigt heute 33 Mitarbeiter.

Nach dreijähriger, coronabedingter Pause wurde der Hannover Preis am Montagabend von Frank Doods, dem Staatssekretär im Umweltministerium, vergeben. Die Auszeichnung ist 1991 anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums Hannovers ins Leben gerufen worden, er wird seither alle zwei Jahre zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen verliehen, in diesem Jahr waren es die Themen Umwelt und Klima. Der mit 6.000 Euro dotierte Preis steht unter der Schirmherrschaft von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Zur Jury gehören etwa Vertreter der Wirtschafts-Juroren, Sponsoren, Regionspräsident Hauke Jagau und IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Am Montag hatten 74 geladene Gäste bei der VGH den Preis per Voting bestimmt.

