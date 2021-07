Der Altstadtflohmarkt am Hohen Ufer in Hannover bleibt bis auf Weiteres nicht erlaubt

Hannover

Bummeln, stöbern, feilschen: Seit über 50 Jahren war dies vor der Corona-Pandemie jeden Sonnabend auf Deutschlands ältestem Flohmarkt in der hannoverschen Altstadt „Am Hohen Ufer“ zwischen Schloss- und Goethestraße möglich. Seit dem Ausbruch der Pandemie vor 17 Monaten in Deutschland ruht der Betrieb – und wird wegen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes bis auf Weiteres weiter ruhen.

Denn: Das Land verlangt für eine Veranstaltung dieser Größe eine Ein- und Ausgangssituation. Dies könne man aber nicht darstellen, sagt Hans Nolte von der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), die den Flohmarkt ausrichtet. „Wir müssten das Flohmarktgelände dafür einzäunen, und das ist bei vier Kilometern Länge und der Lage am Hohen Ufer nicht möglich.“ So müssten die Zäune etwa auch vor der Restaurant-Meile gegenüber der Leinewelle, an der seit Kurzem gebaut werde, aufgestellt werden. „Die Restaurants wären dann quasi eingezäunt.“ Und: Das Altstadtufer sei allgemein ein öffentlich zugänglicher Bereich.

HVG-Chef: „Eine individuelle Lösung muss möglich sein“

Hans Nolte hat für diese Bestimmung in der Corona-Verordnung des Landes kein Verständnis. „130 Händlern und Kleingewerbe-Treibenden entzieht man ihre Geschäftsgrundlage. Und sie werden nach Langenhagen verdrängt.“ Nach 17 Monaten Pandemie mit nunmehr niedrigen Inzidenzzahlen müssten individuelle Lösungen möglich sein, fordert der HVG-Chef. Die aktuell gültige Landesverordnung war am 19. Juni in Kraft getreten.

Am Sonnabend hatte der Flohmarkt auf der Pferderennbahn in Langenhagen dagegen geöffnet, wie schon seit Wochen. Denn dort findet die Veranstaltung auf dem Parkplatz der Neuen Bult statt, ist eingezäunt, und die Besucherströme sind messbar, da es eine Ein- und Auslass-Situation gibt. Der Eintritt für den Besuch des Flohmarktes beträgt einen Euro. Vorgeschrieben ist eine Mund-Nasen-Bedeckung, auch die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Veranstalter dort sind die DHD-Märkte, ein Ausrichter von Großflohmärkten.

Von Andreas Voigt