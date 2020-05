Der 96-Start im Biergarten: Die große Euphorie fehlt noch

Hannover

Melanie Peper hat sich fein gemacht fürs Spiel. Ein 96-Trikot übergestreift, mehrere Schals um den Hals gehängt, die Fingernägel aufwendig in den Vereinsfarben schwarz-weiß-grün lackiert. Die 50-Jährige wäre dabei gewesen an der Bremer Brücke, traurig zeigt sie die 13-Euro-Karte für das Zweitliga-Spiel von 96 in Osnabrück. Nun sitzt sie an einer Bierzeltgarnitur in der Nordkurve, alleine. Die beiden Hildesheimer aus ihrer Dreier-Clique wollten nicht mit. „Wenn du da einen Platz haben willst, musst du ab Freitag vor dem Eingang zelten, haben sie gesagt“, erzählt Peper, „die dachten, hier platzt alles aus den Nähten.“ Es ist anders gekommen. Peper, Fußballfan seit 34 Jahren, sitzt alleine am Tisch. „Ein verhaltener Wiederbeginn“, kommentiert Nordkurven-Chef Robert Kirchner, „wir hatten vorher so viele Anfragen, dass wir mit wesentlich mehr Besuchern gerechnet hätten.“ Rund 150 Gäste zählt Kirchner in den 90 Minuten, schon kurz nach Anpfiff wird der rechte Teil des Tresen wieder dicht gemacht, die sieben Servicekräfte haben nicht übermäßig viel zu tun.

Christoph Elbert, Chef des 11A am Küchengarten, ist mit Sohn David gekommen. „ Geisterspiel hin oder her. Den ersten Auftritt der Roten nach so langer Pause muss ich sehen“, sagt der 57-jährige Hüne, der problemlos unterkommt und gleich den Ausgleich durch Eigentor für seine 96-er erlebt.

Im Waterloo-Biergarten ist mehr los, aber hier stehen auch nicht 40, sondern mehr als 100 Tische vor der 2x3 großen Leinwand, die über dem Haupttresen hängt. Fünf Freunde des SV Ihme Roloven haben acht Bier vor sich stehen, „wir haben Spaß“, ruft ein Blonder mit Brille, alle anderen nicken und trinken konzentriert den Schaum ab. Sie wollen jetzt nicht gestört werden. Christian Leben war mal Radprofi beim Team Wiesenhof, nun ist er Finanzbeamter und mit Tobias Kässmann da, auch Finanzbeamter. „Spätestens jetzt hat der Letzte gemerkt, wie wichtig die Fans sind“, glaubt der 35-jährige Leben, der mäßig interessiert wirkt: „Und dabei fiebere ich hier noch mit, weil die Roten mein Verein sind. Bremen gegen Leverkusen ohne Publikum, das ging gar nicht.“ Jobst Wendel leistet Ronald „ Ronaldo“ Naumann Gesellschaft: „Ich interessiere mich gar nicht für Fußball“, sagt der 75-Jährige, „aber im Biergarten ist es immer schön.“ Findet auch ein kräftiger Mann im Deutschland-Trikot mit Götze hinten drauf: „ Geisterspiel oder nicht, Hauptsache Bier.“ Dann mal Prost und Seitenwechsel, für die Mannschaften und die NP.

„ Geisterspiele sind wie alkoholfreies Bier“

Wieder in der Nordkurve treffen wir drei, die Anfang der 90-er mit Ricklingens Sportfreunden in Liga drei aufgestiegen sind: Friedo Schwuchow (52), Helge Kristeleit (51) und Marco Ahlgrimm (59). Das Trio fährt gemeinsam zu Europa- und Weltmeisterschaften, oder eben von Ricklingen in die Nordkurve. „ Geisterspiele sind wie alkoholfreies Bier“, philosophiert Ahlgrimm: „Es schmeckt irgendwie, aber es knallt eben nicht.“ Versicherungsmann Markus Schmidt (46) von der AOK findet nicht nur nach dem zwischenzeitlichen 2:1 für Osnabrück, „dass die fehlende Atmosphäre aus dem leeren Stadion auch die Athmosphäre hier drückt.“ Tatsächlich wird wenig kommentiert, applaudiert und lamentiert. „96 spielt ja auch alles andere als mitreißend“, sagt Metallbauer Jannik Vogel (24), der mit Ingenieur Niklas Hörner (26) beim VfL Borsum kickt und extra 30 Kilometer geradelt ist, um „96 endlich wieder siegen zu sehen“. So kommt es durch späte Tore –und endlich explodiert die Stimmung in den beiden größten Fußball-Biergärten Hannovers. Zumindest ein bisschen. Das 4:2 wird wie der Abpfiff mit lautem Beifall belohnt, die Fans feiern auf Abstand und ohne Abklatschen in Corona-Zeiten. „So ein Geisterspiel ist besser als nix“, sagt Melanie Peper, die das ganze Spiel über den Tisch in der ersten Reihe für sich hatte. Mittwoch beim „Heimspiel“ gegen Karlsruhe wird sie wieder in der Nordkurve sitzen. „Ich kann nicht anders“, sagt sie, und: „So ein Sieg ist gut für die Psyche. Für die der Spieler und für meine.“

Von Christoph Dannowski