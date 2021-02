Hannover

„Angsterkrankungen, Depressionen, problematischer Alkoholgebrauch, Essstörungen und damit verbunden ein erhöhtes suizidales Risiko: die Corona-Pandemie trägt das Risiko einer gewaltigen Welle psychischer Krisen und Störungen in sich“, sagte der Chefarzt und Ärztliche Direktor des Klinikum Wahrendorff am Freitag.

Besorgt äußerte sich der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie einer Mitteilung des Klinikums zufolge nicht nur über die gefährlichen Wellen, sondern auch über die „die ungeheure Sogkraft des zurückfließenden Wassers“. Neben den persönlich von psychischen Krisen betroffenen Menschen, würden Tausende von Menschen - Partner, Familie, Angehörige, Freunde - unter den Auswirkungen leiden, sagte Ziegenbein.

Risiko von schweren Folgewirkungen

„Wir wissen aus Erfahrung, dass die genannten Erkrankungen einen ungünstigeren Verlauf nehmen mit dem Risiko der Chronifizierung, je später sie erkannt und spezifisch behandelt werden“, fügte Ziegenbein hinzu. Eine frühzeitige Behandlung sei also dringend angezeigt, um schwere Folgewirkungen abzuwenden.

Gleichzeitig verwies Ziegenbein darauf, dass sich in den primären Anlaufstellen, beim Hausarzt, bei den Fachärzten und auch in Tageskliniken derzeit weniger Menschen trauten nach Hilfe zu suchen. „Wer selbst nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Fähigkeiten zu stärken oder zu steuern, z. B. Umgang mit Stress und Konflikten, Ängsten oder wer bei sich selbst oder bei Angehörigen feststellt, dass der Konsum von Alkohol oder Drogen zunimmt, sollte sich Hilfe suchen und das tatsächlich frühzeitig wie nur möglich“, betonte der Mediziner.

Hilfe im Klinikum Wahrendorff

Das Klinikum Wahrendorff bietet nach eigenen Angaben ein großes Spektrum von Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten an, um Betroffenen auf schnellem Wege zu helfen. Dazu zählten unter anderem Angebote per Videosprechstunde, mit der Möglichkeit, die Menschen durch diese besonderen Krisenzeiten zu begleiten.

Von epd