Ricklingen

Zwischen zahlreichen Bäumen verbirgt sich im Stadtteil Ricklingen ein Ort des Gedenkens. An der Straße „An der Bauerwiese“, gegenüber vom Michaelisfriedhof, erinnern gleich drei Mahnmale an die Opfer der Kriege in den Jahren 1866 und 1870/71 sowie der beiden Weltkriege. Die einzelnen Mahnmale, gewidmet von der Gemeinde Ricklingen, stehen zusammen mit dem Tor der Gedenkstätte unter Denkmalschutz.

Gedenkstätte „An der Bauerwiese“ besteht aus drei Mahnmalen

Der Michaelisfriedhof wurde im Jahr 1856 an der Nordgrenze des Ricklinger Holzes eröffnet. Später folgte die Gedenkstätte im benachbarten Waldstück. Das erste Mahnmal gilt den Opfern des Deutschen Krieges 1866 sowie des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71: Ein Obelisk im Norden des Areals erinnert an die „gefallenen Krieger“. Im Deutschen Krieg verlor der Deutsche Bund gegen Preußen, 1870 besiegte der norddeutsche Bund Frankreich.

Zur Galerie Gegenüber vom Michaelisfriedhof in Ricklingen liegt sie zwischen Bäumen verborgen: Die denkmalgeschützte Gedenkstätte an der Bauerwiese für die Opfer drei großer Kriege.

Neben dem Mahnmal für die Einigungskriege befindet sich in der Mitte der Gedenkstätte ein großer Stein, der an die „gefallenen Helden“ aus dem Ersten Weltkrieg erinnert. Nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien bildeten sich die Mittelmächte, die 1918 schließlich gegen Entente und Alliierte verloren.

Fast 100 Millionen Todesopfer

Zuletzt wurde ein steinernes Kreuz im Süden der Gedenkstätte für die im Zweiten Weltkrieg „gefallenen Helden und Opfer der Heimat“ aufgestellt. Nach dem Überfall Deutschlands auf Polen kämpften die Achsenmächte gegen die Alliierten und wurden 1945 besiegt. Insgesamt starben bei den hier mit Mahnmalen gedachten Kriegen fast 100 Millionen Menschen.

Von Robin Beck