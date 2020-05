Demos und Gegenproteste am Freitag und Sonnabend in Hannover

Hannover

Die einen protestieren gegen die Corona-Beschränkungen, die anderen demonstrieren gegen den Protest. Der Stadtverband der Grünen hat zu zwei Demonstrationen „gegen Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker*innen“ aufgerufen. Die eine am Freitag als Gegendemo zu einer AfD-Versammlung, die andere am Sonnabend als Teil eines breiten Bündnisses im Rahmen der sogenannten „Ende Gelände“-Bewegung.

Die AfD hat für Freitagabend von 18 bis 20.30 Uhr eine Versammlung unter dem Motto „Freiheit ist nicht verhandelbar“ auf dem Opernplatz angemeldet. Sie rechnet laut Polizei mit 200 bis 400 Teilnehmern. Da will die Grüne Jugend Hannover gegenhalten und hat eine Gegenveranstaltung von 17 bis 21 Uhr ebenfalls auf dem Opernplatz angemeldet. Sie wollen nicht nur länger, sondern auch zahlreicher demonstrieren und erwarten 500 Teilnehmer. Auch Die Partei hat zu einer Anti-AfD-Demo am benachbarten Georgsplatz aufgerufen. Motto: „Solidarität ist nicht verhandelbar.“ Dazu rechnet sie mit weiteren 300 Teilnehmern.

Gegen demokratiefeindliche Ideologien

Die Grünen wenden sich gegen die Versuche von Rechtsradikalen, Antisemiten und Verschwörungstheoretikern, auch dieses Wochenende wieder „ihre menschen- und demokratiefeindlichen Ideologien“ zu verbreiten. „Es ist unerträglich, dass Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker in der Corona-Krise auf der Verunsicherung der Menschen ihr politisches Süppchen kochen“, so Ludwig Hecke, Vorsitzender des grünen Stadtverbands. Kritik an der Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen sei zwar legitim und notwendig, „wer aber nachweisliche Unwahrheiten verbreitet und Misstrauen gegen unabhängige Institutionen wie das Robert-Koch-Institut schürt, gefährdet Menschenleben.“

Zahlreiche Proteste am Sonnabend

Da am Sonnabend erneut die wöchentliche, von den Kritikern abschätzig „Hygienedemo“ genannte Protestveranstaltung am Maschsee unter dem Motto „ Deutschland sucht das Grundgesetz“ angemeldet ist, plant diesmal ein breites Bündnis eine Gegendemo von 15 bis 20 Uhr erneut auf dem Opernplatz. Zu den Bündnispartnern unter dem Dach der aus dem Kohleprotest entstandenen Klimaschutzbewegung „Ende Gelände“ zählen die Grünen, die Jusos, Die Partei, die Piraten, die Verdi-Jugend, die Jüdische Gemeinde Hannover, Fridays for Future, die Seebrücke Hannover und viele andere.

Für die Kundgebung am Nordufer des Maschsees von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr werden 500 Teilnehmer erwartet. Die Veranstalter der Gegendemo, die sich insbesondere gegen die rechten Gruppierungen der „Corona-Rebellen“ und des „Widerstands 2020“ richtet, erwarten 300 Teilnehmer.

Fast zeitgleich sind aber weitere Proteste gegen Rechts angemeldet worden: von 14 bis 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz von einer Privatperson, die mit 50 Teilnehmern rechnet, und von der „Partei“ unter dem Motto „Impfgegner*innen nein danke“ von 14.30 bis 19.30 Uhr am Steintor.

Auch die Betreiber der Fitnessstudios gehen auf die Straße

Damit allerdings nicht genug: Neben einigen weiteren Corona-Protesten und kleineren Kundgebungen für Palästinenser und Kurden wollen auch die Betreiber von Fitness-Centern auf die Straße gehen. Nachdem kürzlich das Verwaltungsgericht Osnabrück die Schließung eines Studios in Bad Iburg wieder aufgehoben hatte, das Land dagegen vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg ziehen will, wollen Inhaber, Mitarbeiter und Kunden nun am Sonnabend von 15.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Trammplatz demonstrieren. Die Veranstalter rechnen laut Polizei mit 500 Teilnehmern.

Für alle Demonstrationen gelten der Corona-Krise angemessene Auflagen: Die Abstände von 1,5 Metern müssen eingehalten werden, Markierungen auf dem Boden sollen dies erleichtern. Auch der Versammlungsbereich muss kenntlich abgegrenzt sein. Und es herrscht natürlich Maskenpflicht. Für die Polizei also mal wieder ein arbeitsreiches Wochenende, da die Beamten die Einhaltung der Auflagen überprüfen müssen. „Wir werden wieder mit einem angemessenen Aufgebot jeweils vor Ort sein“, so eine Sprecherin.

Von Andreas Krasselt