Jede Menge Demos hat Hannover an diesen Sonnabend erlebt. Drei davon stellt die NP vor, denn sie geben ein Bild von der Vielfalt in dieser Stadt. Die Teilnehmerzahlen waren fast identisch – zwischen 100 und 150 Menschen. Der bunteste Protest war der bei einer Fahrraddemo durch Limmer.

Eine Nachbarschaftsgruppe hatte zur Demo mit Fahrrädern und Lastenfahrrädern aufgerufen. Die Organisatoren fordern mehr Klimaschutz, eine bessere Mobilitätsinfrastruktur und die Förderung der Radverkehrs.

Zur Galerie Vielfältiger Protest war am Samstag in der City sichtbar. Die NP begleitete drei Demos.

„Viele Kinder waren dabei“, freute sich Felix Kostrzewa vom Wissenschaftsladen. Die teilnehmer hätten ihr Rad dekoriert und mit Fahrradklingeln „für Fahrradkultur“ geworben – bis dann ein heftiger Regenguss das fröhliche Event beendete.

Protest gegen Belarus

Protest an einem anderen Ort: In ihrer Heimat haben sie ein Leben in Angst geführt. Weil sie in Deutschland ihre Meinung äußern können und froh darüber sind, gingen mit Unterstützung des Vereins Janun am Samstag Nachmittag gut 100 Menschen gegen das Belarus-Regime auf die Straße. In der City zeigten sie Flagge gegen die wahrscheinlich gefälschte Wahl und gegen Folter und Vergewaltigungen in den belarussischen Gefängnissen.

Eine Belarussin berichtete, dass ihre Familie zum ersten Mal in ihrem Leben über Politik redet und auf der Straße protestiert. Wie die anderen Redner hofft sie auf ein Ende des totalitären Regimes unter Präsident Alexander Lukaschenko.

Janun hat seit 1996 mehr als 70 deutsch-belarussische Jugendbegegnungen organisiert. Die Aktiven machen sich laut Sprecher Achim Riemann große Sorgen um die ehemaligen Teilnehmer. Wie diese fordern sie Neuwahlen und demokratische Strukturen in Weißrussland.

Ursprünglich hatten die Demonstranten, von denen viele die weit-rot-weiße Flagge der Opposition schwenkten, nach der Auftaktkundgebung einen Protestzug geplant. Weil jedoch weitaus weniger als die erwarteten 150 Teilnehmer gekommen waren, verzichtete die Versammlungsleitung in Absprache mit der Polizei auf den Marsch. Am Freitag, 11. September, rufen die Organisatoren erneut zur Kundgebung auf.

An Massaker im Iran erinnert

In Gedenken an die seit 1988 im Iran verübten Massaker an politischen Gefangenen sowie an alle Freiheitskämpfer in vier, blutigen Jahrzehnten versammelten sich abends am Goseriedeplatz rund 100 Demonstranten aus dem Iran. Das Forum der Iranischen Demokraten und Sozialisten hatte zur Kundgebung aufgerufen. Für eine geplante Demo gab es keine Genehmigung von der Polizei.

Von Vera König