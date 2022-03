Hannover

Für Sonnabend, 5. März, sind in der hannoverschen Innenstadt fünf Demonstrationen und Versammlungen angemeldet. „Es ist aufgrund der Versammlungslagen davon auszugehen, dass Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem gesamten Cityring auftreten“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Eine Übersicht.

Bündnis „Gemeinsam in die Offensive“ protestiert

Unter dem Motto „Gegen Faschismus und antisemitische Verschwörungstheorien“ startet das Bündnis „Gemeinsam in die Offensive“ bereits um 13.30 Uhr mit einer Kundgebung. Die Polizei erwartet Protestlerinnen und Protestler im unteren dreistelligen Bereich. Geplant ist eine Route vom Ernst-August-Platz zum Opernplatz und von dort über die Osterstraße zum Trammplatz, wo die Versammlung gegen 17 Uhr enden soll.

Demo gegen Ukraine-Krieg am Opernplatz

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu einer Demo gegen den Ukraine-Krieg erwartet. Eine Personenzahl im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich wird zwischen 14 und 16 Uhr am östlichen Bahnhofsvorplatz eintreffen. Das Motto lautet „Stand with Ukraine/Solidarität mit der Ukraine“. Es ist nicht die erste Demo gegen den Krieg in Osteuropa.

Große Anteilnahme: Bereits am 26. Februar hatten Hunderte gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Die Linke versammelt sich zum internationalen Frauentag

Um 14 Uhr findet auf dem Goseriedeplatz eine Versammlung der Partei Die Linke statt. Anlass ist der internationale Frauenkampftag. Bis zum Ende um 17 Uhr wird dort nach Polizeiangaben eine Teilnehmeranzahl im oberen zweistelligen Bereich erwartet.

Kritiker der Corona-Maßnahmen bilden Autokorso

Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr wird es in der Innenstadt wieder einen Autokorso aus dem Lager der Kritiker der Corona-Maßnahmen geben. Unter dem Motto „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“ werden Fahrzeuge im oberen zweistelligen Bereich vom Parkplatz Ritter-Brüning-Straße über die Lavesallee zum Königsworther Platz und weiter über die Vahrenwalder Straße zur Ferdinand-Wallbrecht-Straße fahren. Weiterhin verläuft die Route über die Waldersee Straße, Hildesheimer Straße zum Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wieder zum Parkplatz Ritter-Brüning-Straße.

AfD und „Die Basis“ demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Auch die AfD hat eine Versammlung in der Nähe des Landtags angemeldet. Am Platz der Göttinger Sieben hat der Landesverband eine Kundgebung unter dem Motto „Gesund ohne Zwang“ angemeldet. Zwischen 15 und 16.15 Uhr rechnet die Polizei mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern im mittleren dreistelligen Bereich.

Eine weitere Versammlung von Gegnern der Corona-Regeln gibt es zwischen 16.15 und 19.30 Uhr. Die Partei „Die Basis“ hat einen sogenannten Friedensmarsch angemeldet. Erwartet werden Demonstrantinnen und Demonstranten im mittleren dreistelligen Bereich. Der Aufzug beginnt auf dem Schützenplatz und bewegt sich über die Lavesallee entlang des Leibnizufers über den Ernst-August-Platz zum Opernplatz, wo eine Zwischenkundgebung folgt. Von dort geht es über die Karmarschstraße zum Kurt-Schwitters-Platz zurück zum Schützenplatz.

Autofahrern und anderen Individualreisenden wird empfohlen, die Bereiche Osterstraße, Karmarschstraße, Friedrichswall, Lavesallee und die einmündenden Straßen vorsichtshalber mit dem Auto zu meiden und eher auf den Linienverkehr umzusteigen. 

Von Manuel Behrens