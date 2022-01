Hannover

Für Einkaufsbummler hat es in der City Hannovers am Sonnabendmittag teilweise kein Durchkommen mehr gegeben. Zwei Demonstrationszüge marschierten durch die Innenstadt. Ein Protestmarsch, zu dem die AfD aufgerufen hatte, musste in der Ständehausstraße vor der Holländischen Kakaostube stoppen, weil Aktivisten sich in den Weg setzten. Die Polizei schritt ein und trug die Protestler weg.

135 AfD-Anhänger, 380 Gegendemonstranten

Zuvor hatten sich rund 135 Anhänger der AfD auf dem Opernplatz versammelt, um gegen Corona-Schutzmaßnahmen und die hohe Inflation zu protestieren. Am Rande der Versammlung postierten sich rund 100 linke Aktivisten und skandierten gegen die AfD-Versammlung. Zeitgleich trafen sich rund 280 Teilnehmer einer Demonstration auf dem Platz vor dem Landtag, um gegen die AfD sowie Kritiker der Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Aktivisten zogen anschließend ebenfalls durch die Innenstadt.

Zur ersten Sitzblockade kam es im Bereich Karmaschstraße/Ständehausstraße: Dort hatten sich an der Wegstrecke der AfD 35 Gegendemonstranten postiert, um den Zug aufzuhalten. Die Polizei begann damit, die Teilnehmer von der Straße zu tragen. Am Platz der Weltausstellung formierte sich dann eine weitere Sitzblockade.

Sitzblockade in der Innenstadt von Hannover. Quelle: Andreas Schinkel

Die Einsatzkräfte stellen die Personalien aller Teilnehmer der Sitzblockaden fest. Bislang ist es zu keinerlei Zusammenstößen gekommen, sagt Polizeisprecher Michael Bertram: „Die Proteste verlaufen zurzeit friedlich.“

AfD-Politiker: Giftstoffe in Masken

Inhaltlich geht es um das Für und Wider der politischen Strategie in der Corona-Pandemie. Auf dem Opernplatz kritisieren Redner aus den Reihen der AfD einige der bisherigen Maßnahmen: Maskenpflicht und die derzeit diskutierte mögliche Impfpflicht. „Mein Körper gehört mir, deshalb bin ich gegen die Impfpflicht“, sagt der hannoversche AfD-Bundestagsabgeordnete Jörn König. Sein Kollege aus dem Landtag, Christopher Emden, hält Schutzmasken für schädlich, weil sie Giftstoffe enthielten. Die aktuelle Corona-Politik wolle den Menschen Angst einjagen, meint er.

DGB: AfD bleibt still, wenn es um die sozialen Folgen der Pandemie geht

Die Gegendemonstranten auf dem Hannah-Arendt-Platz vor dem Landtag werfen der AfD vor, Verschwörungsphantasien zu verbreiten. Die AfD sei ein Brandbeschleuniger für die sich immer stärker radikalisierende Szene der „Querdenker“. „Und wenn es darum geht, die sozialen Folgen der Pandemie zu thematisieren und Lösungen zu finden, bleibt die AfD auffällig still“, sagt Nicola Lopopolo, Hannovers DGB-Chef. So müssten sich die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal dringend verbessern.

Von Andreas Schinkel, Britta Mahrholz