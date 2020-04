Demo: Familien fordern die Öffnung von Kitas

Hannover

Kindergärten geschlossen, Spielplätze gesperrt, Eltern durch Doppelbelastung von Betreuung und Homeoffice zunehmend verzweifelter. Unter dem Motto „Kinder brauchen Kinder“ haben die beiden Mütter Schahla Pemp und Sonja Zernick-Förster deswegen zu einer Demo auf dem Opernplatz aufgerufen.

Es ist die erste Demo, die seit Wochen in Hannover stattfindet – und das unter besonderen Auflagen. Dazu zählt unter anderem der Abstand von drei Metern zu Kindern und Markierungen für die Teilnehmer auf dem Boden.

Mehr emotionale Ausbrüche

Dennoch kamen rund 60 Kinder und Erwachsene auf den Platz. Sie fordern die Öffnungen der Einrichtungen. „Familien werden derzeit komplett übersehen“ macht Zernick-Förster klar. Und die Kinder leiden: „Sie vermissen ihre Freunde“, so die Mutter. Ihre ältere Tochter kommt in diesem Jahr in die Schule. „Ob sie ihre Freunde und Erzieher jemals wieder sehen wird, ist fraglich.“ Und auch das Familienleben ist deutlich beeinträchtigt. „Wir haben mehr emotionale Ausbrüche und die Kinder schlafen schlechter.“

Die vierjährige Emma möchte gerne wieder in den Kindergarten gehen. Quelle: Droese

Mit Gesängen wie „Kinder in den Kindergarten, sollen nicht mehr länger warten, wollen wieder spielen gehen und auch ihre Freunde sehen“ machen die Demonstranten auf sich aufmerksam. Darunter ist auch Florian Pingoud. Der Vater ist grundsätzlich für die Corona-Maßnahmen, allerdings seien diese nicht rational. „Risikogruppen dürfen überall draußen rumlaufen, aber unsere Kinder müssen quasi in Quarantäne.“ Er merkt bei seiner vierjährigen Tochter eindeutig, dass ihr der Kindergarten fehlt. „Emma ist abends deutlich weniger ausgeglichen.“

Gewalt in Familien darf nicht unterschätzt werden

Alexandra Reinsdorf ist zu der Demo gekommen, um sich vor allem für die sozialschwachen Familien einzusetzen. Ihr selber gehe es gut, ihre Kinder könnten im Garten spielen. In anderen Familien sei das anders. „Ich bin der Meinung, dass zu diesen Zeiten viel mehr Gewalt erfahren wird.“ Das dürfe nicht unterschätzt werden.

