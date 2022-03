Hannover

Fridays for Future ruft für den heutigen Donnerstag zu einem weltweiten Aktionstag in 36 Städten gegen den Ukraine-Krieg auf. In Hannover treffen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen um 14 Uhr am Ernst-August-Platz/Ecke Bahnhofstraße zu einer Mahnwache. Auch in Göttingen, Braunschweig und Hamburg sind Demonstrationen geplant. Ursprünglich hatten sich die Demonstranten am Kröpcke treffen wollen. Die Umweltschützer wollen sich nur vor dem Bahnhof treffen, ein Zug durch die Innenstadt ist nicht vorgesehen. Geplant ist eine einstündige Versammlung.

„Keine Gas- und Ölimporte aus Russland mehr!“

Jennifer Zauter, Sprecherin von Fridays for Future Niedersachsen, sagt: „Klimagerechtigkeit und Frieden sind untrennbar miteinander verbunden. Wir sind solidarisch mit den Menschen in und aus der Ukraine, deren Heimat durch den Angriff Putins zu einem Schlachtfeld eines völkerrechtswidrigen, brutalen Krieges geworden ist. Deshalb fordern wir alle Staaten auf, ihre fossilen Geschäfte mit Russland zu stoppen. Es darf keine weiteren Kohle-, Öl- und Gasimporte geben, die diesen Krieg finanzieren.“ Der Krieg müsse sofort beendet werden.

Krieg eskaliert – Aktivisten demonstrieren schon am Donnerstag

Die ukrainische Fridays-for-Future-Bewegung hatte wegen der Dringlichkeit der Lage gebeten, bereits am heutigen Donnerstag, und nicht erst am Freitag zu demonstrieren. Militärexperten vermuten, dass Russland nach der Einnahme der ersten ukrainischen Stadt den Krieg eskalieren wird, es werde verstärkt zu Bombardierungen kommen.

Mit dem Lehrer zur Anti-Kriegs-Demonstration

Einige Schulen in der Region geben den Kindern bereits ab 12.30 Uhr frei, damit sie pünktlich zu der Demonstration kommen. Philologenchef Horst Audritz, der bislang Fridays-for-Future-Demos in der Schulzeit strikt abgelehnt hatte, sagte, in diesem besonderen Fall sei es nachvollziehbar, wenn sich Schüler gegen den „Krieg in unserem Nachbarland aussprechen und sich für Freiheit und Demokratie einsetzen wollten“. Schulen könnten den Ukraine-Krieg auch zum Unterrichtsthema machen. Wenn eine Lehrkraft mit ihrem Politikkurs an der Kundgebung teilnehmen wolle, habe die Schulleitung sicher nichts dagegen.

Kommen Tausende Teilnehmer? Und wie sind die Corona-Auflagen?

Polizeisprecherin Natalia Shapovalova sagte, man werde spontan reagieren und notfalls auch den Bus- und Bahnverkehr umleiten, wenn sehr viele Demonstranten zusammenkämen. Auf dem Bahnhofsvorplatz sei auch genügend Platz, dass die Teilnehmer die die geforderten anderthalb Meter Abstand einhalten könnten. Weitere Corona-Auflagen wie eine Maskenpflicht seien nicht vorgeschrieben. Angemeldet sind zunächst 20 Teilnehmer, die Veranstalter rechnen inzwischen aber selbst mit mehreren Hundert Demonstranten. Bei einer Anti-Kriegs-Kundgebung am vergangenen Wochenende waren statt der angemeldeten 50 am Ende 2500 Teilnehmer dabei gewesen.

Dieser Text wird aktualisiert

Von Saskia Döhner