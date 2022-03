Auf dem Ernst-August-Platz haben sich am Sonnabend mehrere Hundert Menschen versammelt um gegen Putins Krieg gegen die Ukraine zu protestieren. Doch die Initiatoren fordern auch eine stärkere Anstrengung der deutschen Politik.

Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Sonnabend vor dem Hauptbahnhof in Hannover gegen den Krieg in der Ukraine. Quelle: Heiko Randermann