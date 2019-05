Hannover

Autofahrer müssen sich am Samstag in der City auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Tausende Menschen wollen ab 13 Uhr gegen das neue Polizeigesetz demonstrieren. Die Polizei selbst geht von einem friedlichen Verlauf aus. Allerdings dürfte es zwischen Protestmarsch, Einkaufsrummel und Bundesliga-Fußball voll werden in der Innenstadt.

Nach einem Kooperationsgespräch zwischen Demonstranten und Polizeidirektion Hannover wurde für die Demo folgende Route festgelegt: Nach dem Sammeln der Teilnehmer auf dem Goseriedeplatz ab 13 Uhr und einer dort stattfindenden Auftaktkundgebung soll sich der Protestmarsch ab etwa 14 Uhr in Bewegung setzen. Der Weg führt über die Kurt-Schumacher-Straße, den Ernst-August-Platz (entlang der alten Straßenbahngleise), Luisenstraße, Rathenaustraße, An der Börse, Georgstraße, Baringstraße, Osterstraße, Karmarschstraße, Leinstraße, Schloßstraße, Leibnizufer, Goethestraße, Münzstraße und Goseriede zurück zum Gosriedeplatz, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei rechnet mit einer Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich. Das Ende der Demo ist für 18 Uhr angesetzt.

Demo in der Innenstadt: Die Route verläuft vom Goseriedeplatz über Ernst-August-Platz, Leibnizufer und Goethestraße. Quelle: Polizei Hannover

Polizei rät zur Nutzung des ÖPNV

„Aufgrund der ohnehin an den Wochenenden vollen City und dem ebenfalls am Samstagnachmittag stattfindenden Bundesligaspiel von Hannover 96 weist die Polizeidirektion auf zu erwartende Verkehrsbehinderungen hin und bittet darum, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“, so Polizeisprecher Andre Puiu.

Die Leiterin der Polizeiinspektion Mitte und Einsatzleiterin, Gwendolin von der Osten, betont, dass die Behörde nach jetzigem Stand von einem friedlichen Verlauf ausgeht. Wie bei vergleichbaren Aufzügen dieser Größenordnung in der Vergangenheit auch, wird die Polizei die Versammlung begleiten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Von André Pichiri