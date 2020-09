Hannover

Mehr Respekt für den öffentlichen Dienst fordert die gleichnamige Initiative „MehrRespekt! Für Niedersachsen“. Das Ministerium für Wirtschaft und Kultur Niedersachsen und der Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsen e.V. haben „MehrRespekt!“ initiiert. An einem Stand am Kröpcke in Hannover wollten sie am Freitag, dem „Tag des Respekts“, mit Passanten ins Gespräch kommen

„Wir wollen hinterfragen, woher es kommt, dass in jüngster Zeit Leute im öffentliche Dienst angefeindet werden“, so Annette von Stieglitz von der VHS Langenhagen. Es gebe immer weniger Wertschätzung, sowohl für Ehren-, als auch für Hauptamtliche im öffentlichen Dienst. „Es ist interessant zu beobachten, dass die Leute diese fehlende Wertschätzung auch beklagen“, sagt von Stieglitz, „aber warum passiert es dann?“.

Fehlender Respekt als „schleichendes Gift“

Die Aufgaben im öffentlichen Dienst seien für eine Demokratie wichtig, dabei sei schon erkennbar, dass sich weniger Leute sich beispielsweise in der Politik engagieren wollen, aus Angst vor Anfeindungen. Das sei ein schleichendes Gift: „Wo kommen wir hin, wenn keiner mehr bereit ist, sich zu engagieren, das ist eine Erosion im Alltag“, so von Stieglitz. Sich für Respekt für den öffentlichen Dienst einzusetzen, sei eine „dauerhafte Aufgabe“. Die Aktion am Kröpcke soll damit der Startschuss für weitere Projekte sein, auch an Schulen.

