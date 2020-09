Demo-Ziel erreicht: Fridays for Future legen Verkehr in Hannover lahm – trotz geringerer Teilnehmerzahl

Hannover

Monatelang hat ihr Protest wegen der Corona-Pandemie nur im Internet stattgefunden, nun sind sie zurück auf der Straße: Weltweit hat die Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) am Freitag zum sechsten globalen Klimastreik aufgerufen. Unter dem weltweiten Motto #KeinGradWeiter stand der Protest in Hannover im Zeichen der Verkehrs- und Mobilitätswende. Die Klima-Aktivisten verzichteten wegen der Corona-Bedrohung auf einen Demozug, hielten dagegen an acht Versammlungsorten auf Hannovers Cityring Kundgebungen ab. Die umliegenden Verkehrsbereiche wurden dafür weiträumig abgesperrt. Auch wenn deutlich weniger Teilnehmer als zunächst kalkuliert am Protest teilnahmen: Ihr Hauptziel haben die Initiatoren erreicht.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf“, teilt FFF-Sprecher Martin Kapp mit. „Wir haben gezeigt, dass wir auch in Corona-Zeiten so eine große Demo unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen veranstalten können.“ Die Organisatoren hatten das Konzept im Vorfeld über zweieinhalb Monate im engen Austausch mit der Polizei erarbeitet, hieß es auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Dazu zählte etwa das durchgehende Tragen einer Maske. Zudem waren Demo-Teilnehmer angehalten im Sitzen zu protestieren.

Veranstalter sprechen von 6000 Teilnehmern, Polizei zählt die Hälfte

Ab vier Uhr am Freitagmorgen begannen die jungen Mitglieder des Ortsverbands mit den Aufbauarbeiten an den acht Standorten Aegidientorplatz, Trammplatz, Schloßstraße/Leibnizufer, Königsworther Platz, Christuskirche/Schloßwender Straße, Hamburger Allee/ Celler Straße, Raschplatzhochstraße und Berliner Allee. Nachdem die Polizei gegen zwölf Uhr mit den Sperrungen begann, malten die Aktivisten Kreuze auf dem Boden vor den Bühnen, um die Sitzflächen für die Demonstranten zu markieren.

Statt Demozug: Fridays for Future haben für ihre Demo am Freitag den Cityring mit acht Versammlungsorten blockiert. Quelle: Fleischhauer

Von denen kamen am Ende allerdings deutlich weniger als erwartet: Während die Veranstalter von bis zu 6000 Demonstranten sprechen, wurden von der Polizei „an allen Orten 3000 Teilnehmer gezählt“, so Polizeisprecher Michael Bertram. „Der Königsworther Platz war mit zwischenzeitlich 850 Teilnehmern am besten besucht.“ Vor der Demo wurde mit bis zu 16.000 Protestlern (2000 je Versammlungsort) gerechnet.

Klimastreik verursacht Verkehrschaos in Hannover

Die Anzahl der Menschen sei aber auch nicht ausschlaggebend, betont Kapp: „ Hauptziel war es, den Cityring durch die dezentralen Stationen zu besetzen und die Vision einer autofreien Innenstadt aufzuzeigen. Das haben wir geschafft, das ist ein großer Erfolg.“ Speziell innerhalb des Cityrings und auf den großen Zubringerstraßen hatte es durch den dezentralen Protest teils massive Störungen gegeben, hieß es aus der Verkehrsmanagementzentrale. Etwa auf der Königsworther Straße: Wartende Autos stauten sich gegen 15:30 Uhr vom Königsworther Platz über das Ihme-Zentrum hinaus bis in die Fössestraße.

Sonst läuft hier der Verkehr: Überall in der Stadt versammelten sich Teilnehmer auf dem Cityring, wie hier auf der Raschplatzhochbrücke. Quelle: Franson

Unterstützung erhielt FFF von einem breiten Aktionsbündnis. Verschiedene Initiativen und Organisationen kamen auf den acht Bühnen zu Wort. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Monika Ganseforth von den Omas gegen Rechts beispielsweise, die in den 90er Jahren politisch an der Energiewende beteiligt war, sagte auf der Raschplatzhochbrücke: „Wir Alten sind froh, dass ihr von Fridays for Future jetzt wieder dafür kämpft, was wir schon fast aufgegeben haben.“

Buhrufe für Onay

Auf dem Trammplatz sprach auch Oberbürgermeister Belit Onay. Er hoffe, dass die autofreie Innenstadt früher als 2030 realisiert wird, fügte aber hinzu: „Ich bin Oberbürgermeister und kein Alleinregent.“ Dafür gab es Buhrufe aus dem Publikum. Stephan und Johanna von den Parents for Future machten sich am Königsworther Platz nochmals für die Mobilitätswende stark, kritisierten, dass die fehlende Bereitschaft der Bundesregierung in der Klimapolitik das „Große und Ganze zum Wohle aller“ zu sehen. An gleicher Stelle kündigte Aktivist Michael an, dass sich FFF auch am ÖPNV-Streik am Dienstag anschließen wolle. „Wir zeigen uns solidarisch.“

Auch die Kirchen hatten im Vorfeld zum Aktionstag für den Klimaschutz aufgerufen. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister sprach auf der Bühne vor der Christuskirche, sagte im Anschluss zum Protest: „Es ist ein echtes Hoffnungszeichen mitten in der Corona-Zeit.“ Auch für FFF-Sprecher Martin Kapp: „Diese Demo ist ein gutes Zeichen. Ich bin mir sicher, dass nach dem heutigen Tag auch die zukünftigen Demos wieder größer werden.“

