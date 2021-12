Hannover

Eine 46-jährige Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Beamten der Polizei Hannover. Der uniformierte Mann soll die Frau nach einer Corona-Demo am Sonnabend vergangener Woche auf dem Trammplatz rabiat gestoßen und zu Fall gebracht haben. Im Internet kursiert ein Video des Vorfalls – allerdings fängt es wesentliche Teile des Geschehens nicht ein. Was man jedoch sehen kann: Nach dem Sturz bleibt das Opfer sekundenlang regungslos liegen, keiner der umstehenden Polizisten kommt der Frau zur Hilfe. Auf Nachfrage teilt die Behörde jetzt mit, den Zwischenfall zu untersuchen.

Im Video ist zu sehen, wie die Braunschweigerin zügigen Schrittes auf drei Beamte in voller Einsatzmontur zugeht – und kurz darauf regelrecht zurückgeschleudert wird. Die 46-Jährige stürzt und bleibt reglos auf ihrem Rucksack liegen. Erst nach einigen Sekunden helfen ihr andere Demo-Teilnehmende wieder auf. Von den bloß wenige Meter entfernt stehenden Polizisten erfolgt dagegen keinerlei Reaktion.

Schmerzen an Hand und Rücken nach Sturz

Im Video ist zu sehen, wie die Frau erst nach rechts aus dem Bild verschwindet – und Sekundenbruchteile später zurückgeschleudert wird. Quelle: Wolfgang Schmerer/Youtube (Screenshot)

„Ich bin fassungslos“, sagt die 46-Jährige. Die Frau klagte nach dem Sturz über Schmerzen an Handgelenk und Rücken. Erst nach etwa 45 Minuten – als sie selbst schon nach Zeugen des Übergriffs gesucht hatte und auf dem Weg zu ihrem Auto war – seien zwei andere Beamte auf die Frau zugekommen: „Sie fragten, ob sie mir einen Rettungswagen rufen sollen und ob ich meine Personalien angeben könnte.“

Der Vorfall geschah am Ende eines spontanen Protests gegen die Corona-Maßnahmen mit zu Spitzenzeiten etwa 120 Teilnehmern. Einige hatten zuvor bereits bei der AfD-Kundgebung gegen die Pandemiepolitik am Landtag mitgemacht. Davon distanziert die 46-Jährige sich entschieden. Als sich die Demonstranten am Trammplatz für einen Spaziergang bereit machten, wollte die Braunschweigerin auch nicht weiter mitmachen und trat den Heimweg an – allerdings wählte sie dafür einen Weg, den sie offenbar nicht hätte wählen dürfen. „Wenn die Polizisten gesagt hätten, ich dürfe da nicht durch, hätte ich einen anderen Weg gewählt“, sagt sie. „Solch ein rüdes Vorgehen ist aber in keinem Fall gerechtfertigt.“

Polizei leitet interne Ermittlungen ein

Auf Anfrage bestätigt die Polizeidirektion den Vorfall. „Er ist uns bekannt und wird hier aufgearbeitet“, sagt Sprecher Marcus Schmieder. Da bislang keine Anzeige der 46-Jährigen vorliege, seien die Ermittlungen von Amts wegen eingeleitet worden. Laut Schmieder gelte es nun, unter anderem die „Verhältnismäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen“ zu klären. Weitere Fragen werden mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht beantwortet. Die Frau hat sich inzwischen einen Anwalt genommen und will mit ihm das weitere Vorgehen besprechen.

Von Peer Hellerling