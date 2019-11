Hannover

An dem Tag kann es zwischen 6 und 23 Uhr zu Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt kommen. Die Maßnahmen werden kurzfristig getroffen und eng mit der Polizei abgestimmt. Von den Umleitungen wären folgende Buslinien betroffen:

Linie 100/200

Die Linien 100/200 starten und Enden an der Haltestelle „Aegidientorplatz“.

Linie 120

Die Buslinie 120 kann den Abschnitt zwischen „Waterlooplatz“ und „Aegidientorplatz“ nicht befahren. Stadteinwärts endet die Linie 120 darum an der Haltestelle „Waterlooplatz“. In Richtung Ahlem starten die Busse von der Ersatzhaltestelle „Waterlooplatz“ in der Lavesallee.

Linien 121

Auf der Linie 121 entfallen in beiden Richtungen alle Halte-stellen zwischen "St. Heinrich-Kirche" und dem Endpunkt "Altenbekener Damm". In Fahrtrichtung "Altenbekener Damm" werden bereits alle Haltestellen ab "Thielenplatz/Schauspielhaus" bis zum "Altenbekener Damm" nicht bedient. In Fahrtrichtung "Haltenhoffstraße" fährt die Linie 121 jedoch bereits ab "St. Heinrich-Kirche" auf dem Regelfahrweg und bedient somit in diese Richtung die Haltestellen "St. Heinrich-Kirche" bis "Thielenplatz/Schauspielhaus".

Linie 128 und 134

Die Busse aus der Innenstadt enden am Bischofsholer Damm, an der Haltestelle „ Kerstingstraße“. Von dort aus geht es wieder zurück in Richtung Stadtzentrum. Die Haltestellen zwischen „ Kerstingstraße“ bis zum Endpunkt " Peiner Straße" entfallen. Es werden jedoch sogenannte Schleifenfahrten zwischen dem Start- und Endpunkt " Peiner Straße" bis zum "Wülfeler Bruch" eingerichtet. Diese Busse fahren allerdings nicht weiter in das Stadtinnere.

Linie 370

Die Linie endet und startet an der Haltestelle „ Kerstingstraße“. Die Haltestellen „Menschingstraße/Kinderkrankenhaus“ bis „An der Engesohde“ entfallen ersatzlos.

Stadtbahnlinien

Die Stadtbahnlinien sind von den Demonstrationen nicht betroffen und fahren nach jetzigem Stand die regulären Strecken.

Aktuelle Infos auf uestra.de und Twitter

Aktuelle Informationen zu möglichen Umleitungen und Einschränkungen sind unter uestra.de oder dem Twitterkanal der Üstra zu finden.

