Hannover

Demonstriert wurde am Samstag nicht nur wegen des Nahost-Konflikts auf dem Trammplatz. Auch am Maschsee, am Steintorplatz und in der Nordstadt waren Menschen für Demonstrationen auf der Straße.

Gegen 14.30 Uhr begann der Autokorso der „Querdenker“-Bewegung unter dem Motto „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“. Etwa 30 Fahrzeuge starteten am Schützenplatz und fuhren zunächst am Maschsee entlang, dann weiter durch die Innenstadt. Mit lautem Hupen und aus den Autofenstern dröhenender Partymusik machten die Querdenker auf sich aufmerksam. Nicht zu übersehen waren die Deutschlandflaggen, die beispielsweise an den Seitenspiegeln befestigt waren oder aus den Autofenstern gehangen wurden.

„Lockdown sofort beenden“, fordert dieser Autofahrer im Rahmen des Autokorso der Querdenker-Demonstration. Quelle: Sophie Peschke

Die Polizei sperrte zeitweise die Kreuzung am Sprengel Museum ab, sodass Passanten, Fahrradfahrer und auch Autofahrer minutenlang warten mussten. Der Verkehr war solange ausgebremst, bis der Autokorso vorbeigezogen war.

Demo in der Nordstadt: „Wir bleiben alle“

Zeitgleich bewegten sich in der Nordstadt rund 300 Personen im Demonstrationszug über den Engelbosteler Damm. „Immer mehr Wohnungen werden an Investoren verkauft und bezahlbarer Wohnraum wird in Eigentumswohnungen umgewandelt“, hieß es aus einem Lautsprecher. Große Teile der Nordstadt seien nur noch für Reiche finanzierbar. Demnach demonstrierten die Nordstädter gegen den Ausverkauf der Nordstadt und die Vertreibung der Armen.

22.05.2021: Nordstadt Demonstration gegen Ausverkauf des Stadtteils durch Investoren. Foto: Sophie Peschke Quelle: Sophie Peschke

„Wir bleiben alle“ riefen die Demonstrierenden gemeinsam. Für eine Zwischenkundgebung stoppte der Demonstrationszug vor dem Haus an der Wartstraße 14, welches aktuell renoviert wird: „Wir müssen uns zusammentun, um miesen Maschen von Investoren etwas entgegenzusetzen“, schallte es aus dem Lautsprecher. Nur so könne der Stadtteil erhalten werden.

Für eine Zwischenkundgebung stoppte der Demonstrationszug vor dem Haus in der Wartstraße 14, welches aktuell renoviert wird. Quelle: Sophie Peschke

„Es geht uns auch darum, dass das Kopi erhalten bleibt“, erklärte Lilli vom Lutherkirchentreff. Das „Kopi“, der Raum in der Kopernikusstraße 11, sei ein sozialer Treffpunkt und eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche: „Wir schaffen einen wichtigen Ort der Straßensozialarbeit und geben jungen Menschen Halt, Schutz sowie einen Austausch“, betonte Lilli. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern vom Lutherkirchentreff fordere sie eine Duldung bis es offizielle Baupläne für das Gelände der Kopernikusstraße 11 gebe.

Demonstrieren für den sozialen Treffpunkt in der Kopernikusstraße 11: Lilli (rechts) fordert, dass die Anlaufstelle für Jugendliche solange bleibt, bis es Baupläne für das Gelände gibt. Quelle: Sophie Peschke

Am Steintorplatz protestierten rund 50 Teilnehmerinnen des Afghanischen Frauenvereins. Ihre Demo sollte auf die Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan aufmerksam machen.

Von Sophie Peschke