Am Sonnabend wird es wieder eine Reihe von Demonstrationen in Hannover geben, die Auswirkungen auf den Verkehr in der City haben dürften. Die Polizei bittet Autofahrer, sich bis zum Abend auf Behinderungen einzustellen.

Aufzug in Hannover: Wie am 1. Mai (Foto) wollen Querdenker auch am Sonnabend in der City demonstrieren. Quelle: Behrens