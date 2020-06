Corona und Demenz: Menschen, die die Gefahr vergessen

Hannover

Herr Ohm lächelt – seine Frau am Fenster an. Hinter ihm auf dem breiten Flur tanzen seine Mitbewohner Jan Szerszunowicz (78) und Brigitte Spitz (83) eng umschlungen zu Mirsada Idrizovic’s Musik aus der hauseigenen Jukebox. Die mittlerweile im Rollstuhl sitzende „Generalin“ Waltraud Lachmann (89) gibt Anweisungen im Wintergarten. Die 85-jährige Erasmia Toma strahlt übers ganze Gesicht und erzählt auf griechisch, was ihr gerade so durch den Kopf geht. Später spielt Willi Langner (89) auf seinem Akkordeon und die Tanzfläche füllt sich. Es ist ein bisschen so wie im vergangenen Jahr, als die NP das „Diakovere-Haus am Leuchtturm“ das erste Mal besuchte.

Glücklich ist, wer vergisst: Jan Szerszunowicz tanzt mit Brigitte Spitz. Betreuerin Mirsada Idizovic filmt die Szene für die Whatsapp-Angehörigengruppe. Quelle: Heusel

Anzeige

Doch es ist eine andere Zeit. Es ist die Zeit der Corona-Pandemie. Eine Zeit, in der alte und kranke Menschen wie Friedrich Wilhelm Ohm (84) besonders gefährdet sind. Aber es nicht wissen. Denn sie sind dement. Sie verstehen nicht, was Corona bedeutet und warum das Virus so gefährlich ist. Und wenn sie es wüssten, hätten sie es gleich wieder vergessen.

Weitere NP+ Artikel

Die Bewohner lieben Musik und Tanz

Die alten Menschen lächeln, tanzen und strahlen sicher eingeschlossen in den Räumlichkeiten des Pflegeheimes für demenziell Erkrankte. Angehörige wie Friedrich Wilhelm Ohms Frau Margret dürfen sie nicht berühren, umarmen, küssen und Händchen halten, sie stehen hinter der Tür, die seit Mitte Mai eine Fensterscheibe zum Durchschauen hat.

Harte Prüfung für die Angehörigen

Für Margret Ohm, die ihren Mann seit dessen Ankunft vor vier Jahren jeden Tag hier besucht hat, eine sehr sehr harte Prüfung. Bis zum 11. März war sie täglich hier, kümmerte sich neben ihrem Mann auch um andere der 58 Bewohner, am 12. März machte die Einrichtung für Besucher dicht. Bis heute. „Am 8. April hatten wir unseren 60. Hochzeitstag“, erzählt die 81-Jährige mit belegter Stimme. Da bekam dann wenigstens sie Besuch von ihrer Tochter und den Enkelkindern. Ihr Trost ist, „dass es meinem Mann sehr gut geht. Er liest den anderen aus Zeitungsartikeln vor, er tanzt auch noch und wenn wir skypen, dann streichelt er auf die Oberfläche des Tablets“.

Haus am Leuchtturm: Margret Ohm kann Bilder und Videos ihres Mann sehen –wenigstens etwas. Quelle: Nancy Heusel

Auch Tanja Schmidt-Lutz kann ihre 84-jährige Mutter nun auf Fotos und Videos sehen, die sie über die Whatsapp-Angehörigengruppe bekommt. Ihre Mutter ist seit einem Jahr im Haus am Leuchtturm, vier Jahre lang davor hatte sie die Familie, besonders Tochter Tanja, mit ihrer Krankheit beschäftigt. „Sie wollte immer nach Hause, egal, ob sie in ihrer Wohnung oder in meiner war. Sie saß auf gepackten Koffern und wollte nach Hause“, erklärt Schmidt-Lutz, wie sich die Krankheit bei ihrer Mutter auswirkte. „Meine größte Sorge war, dass es hier so weitergehen würde. Aber seit sie hier ist, hat sie den Satz nie wieder gesagt.“ Nun bekommen sie und ihre Töchter (14, 16), „die am meisten jammern, dass sie Oma nicht besuchen dürfen“, immer wieder Bilder ihrer zufriedenen Mutter. „Meine Töchter sind ganz wild auf die Fotos ihrer Omi, wir sind froh, dass es diese Möglichkeit gibt.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Bilder und Videos für die Angehörigen

Pflegedienstleiterin Patricia Gorski-Schmidt (58) führte die Kommunikation per Skype und die Whatsapp-Gruppe für die Angehörigen ein. Davon zehrt auch Margret Ohm. „Wir bekommen Videos und Bilder, die meist Mira macht und dann kann ich auch wieder lachen“, sagt Margret Ohm. „Ich kenne ja die meisten Bewohner.“ Immer noch backt sie Kuchen und bringt Süßigkeiten für Patienten und Pflegepersonal mit.

Haus am Leuchtturm: Pflegedienstleiterin Patricia Gorski-Schmidt weiß, wie sehr die Angehörigen und auch ihre Kolleginnen und Kollegen leiden. Quelle: NANCY HEUSEL

„Wir vermissen die Angehörigen sehr“, berichtet „Mira“ Mirsada Idrizovic (64), Bewohner-Betreuerin und „guter Geist“ des Heimes. „Sie haben nicht nur bei den Mahlzeiten geholfen, beim Tisch decken und Geschirrspülmaschine einräumen, sie haben mit unseren Bewohnern gesungen und gesprochen. Und sie haben uns gelobt und motiviert, auch das ist wichtig.“ Nun müssen Idrizovic und ihre Kollegen und Kolleginnen ohnehin unter erschwerten Bedingungen arbeiten. „Wir arbeiten viel mit Mimik und Gestik mit den Bewohnern, mit Maske ist das schwer. Manchmal muss man sie kurz abnehmen, dann strahlen die Bewohner gleich wieder. Und wenn einzelne uns umarmen wollen, ist es sehr schwer, es nicht zuzulassen.“

Tanz mit Abstand: Betreuerin Mirsada Idrizovic vertreibt den Bewohnern die Zeit mit Musik und Bewegung. Quelle: Nancy Heusel

Mit demenziell erkrankten Menschen müsse man auf emotionaler Ebene arbeiten, erklärt auch Gorski-Schmidt, sie seien sehr speziell. Alles laufe über Empathie, daraus folgt Sympathie und Nähe zu den Bewohnern – deswegen sei es auch die größte Angst der Mitarbeiter, das gefürchtete Virus in das Heim zu schleppen. „Ich habe keine persönlichen privaten Kontakte außer zu meiner Familie mehr seit Corona“, so Patricia Gorski-Schmidt. „Mal eben zur Nachbarin gehen und mit ihr einen Kaffee trinken: fällt weg. Treffen mit den ganzen Freundinnen: fällt weg. Wir alle hier sind extrem vorsichtig in unserem Privatleben.“

„Bitte!“ um Testungen des Personals

Auf die Frage, ob Covid-19-Testungen ein Teil der Lösung der Krise wären, entfährt Gorski-Schmidt ein ausdrucksstarkes „Bitte!“. Auch Heimleitung Elisabeth Markovina (57), die für alle Diakovere-Pflegeheime die Corona-Konzepte ausarbeitete, sagt: „Vor allem in Altenpflegeeinrichtungen wären regelmäßige Tests wünschenswert. Wir können und wollen die Besuchsverbote nicht ewig aufrecht erhalten und auch die Mitarbeiter müssen sich sicherer fühlen.“

Herr Ohm lächelt seine Frau an

Vor allem die Angehörigen müssten ihre Lieben wieder umarmen können, sie leiden spürbar unter den Trennungen. „Die Bewohner vergessen die Zeit, für sie ist ein Besuch alle zehn Minuten nicht anders als einer alle paar Wochen, sie begrüßen den Besucher immer wieder neu“, weiß Gorski-Schmidt. Wobei die Freude über das Wiedersehen durchaus groß ist. „Eine Angehörige sagte, sie habe Angst, ihr Mann wird sie vergessen“, erzählt Mirsada Idrizovic. „Nein, sie vergessen nicht, jeder reagiert sehr positiv auch durch die Fensterscheibe auf Angehörige.“

Friedrich Wilhelm Ohm schaut durch dieses Fenster auf seine Frau Margret. Er lächelt.

Von Petra Rückerl