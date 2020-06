Hannover

Er wurde seit MIttwochabend vermisst: Gerhard V. Der demente Senior, der in einem Pflegeheim in Laatzen-Mitte lebt, wurde zuletztan der Mergenthalerstraße gesehen. Seitdem fehlte von ihm jeder Spur.

Laut Polizei verließ der 82-Jährige am Mittwoch gegen 20.30 Uhr das Pflegeheim in Laatzen-Mitte. Eine intensive Absuche der näheren Umgebung sowie möglicher Anlaufstellen an der Voßstraße in der List verliefen zunächst erfolglos.

Am Donnerstagmittag traf ihn die Polizei im Kneippweg in Ricklingen an. Er war unverletzt, machte jedoch einen verwirrten Eindruck.

