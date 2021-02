Hannover

Auch wenn die starken Frosttemperaturen manch einen abschrecken mögen, wird das angekündigte strahlende Sonnenwetter am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in den Deister locken – sicher auch als Ausgleich für den anhaltenden Lockdown. Polizei und Stadt Barsinghausen stellen sich auf den zu erwartenden Andrang ein, bitten aber, die höheren Lagen, insbesondere den Parkplatz am Nienstedter Pass und die Bantorfer Höhe nicht mit dem Auto anzufahren.

Der Parkplatz am Pass war am vergangenen Wochenende wegen des heftigen Schneefalls gesperrt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. „Der Parkplatz ist geöffnet“, versichert der Sprecher der Stadt Barsinghausen, Andreas Schröter. Aber: „Es stehen dort weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung“, erklärte die Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei würden die Zufahrt regeln. Auf der Landesstraße zwischen Egestorf und Nienstedt gelte nach wie vor absolutes Halteverbot, dessen Einhaltung wie in den vergangenen Wochen kontrolliert werde, ebenso die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht. Allerdings: „Nach dem ersten chaotischen Schneewochenende im Januar hatten wir keine Probleme mehr mit Falschparkern“, freut sich Polizeisprecher Christian Ebeling.

„Man kommt nicht vor und nicht zurück“

Besonders schwierig aber ist die Lage an der Bantorfer Höhe. Auch dort wird wegen des Rodelbergs ein stärkerer Andrang befürchtet. Aber: „Die Zufahrt ist aufgrund der Straßenverhältnisse nicht erreichbar“, so Ebeling. „Parkplätze stehen nicht zur Verfügung. Dort kommt man mit dem Auto nicht vor und zurück.“ Zudem müssten Ausflügler natürlich auch am Rodelberg auf die geltenden Abstandsregeln achten. Die Rodelhügel in der Eilenriede in Hannover etwa waren am vergangenen Sonntag von der Polizei deswegen gesperrt worden.

Wer dennoch den Weg in den Deister auf sich nehmen wolle, der soll nach Einschätzung des Ordnungsamtes Parkmöglichkeiten am Waldrand nutzen. Allerdings sei nicht gewährleistet, dass die Flächen von Schnee und Eis befreit seien, was auch dort zu Behinderungen und Einschränkungen führen könne.

Bei allem Verständnis für das Bedürfnis, sich angesichts der Corona-Einschränkungen einmal in die freie Natur zu begeben, hofft Ebeling darauf, dass sich die Ausflügler möglichst weit verteilen, anstatt sich auf den Deister zu konzentrieren. Schnee liegt schließlich noch überall. „Wenn es geht, sollte man möglichst wohnortnah bleiben“, appelliert er an die Vernunft.

Von Andreas Krasselt