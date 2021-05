Hannover

Vor zwölf Jahren wählten ihn seine Kollegen zum ersten Mal zum Vorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in der Region Hannover: Jörg Lange. Der 44-Jährige ist gelernter Koch und führt seit 18 Jahren das Hotel-Restaurant Lindenkrug in Limmer.

Hannovers oberster Vermarkter Hans Christian Nolte möchte durch die Kampagne „Aufregend unaufgeregt“ Touristen für den Sommerurlaub nach Hannover locken. Was halten Sie davon?

Zunächst einmal brauchen wir gerade jeden Traffic, den wir in die Region ziehen können. Die lokalen Hoteliers und Gastronomen sind nicht allein für die Hannoveraner da, wir sind von Herzen gerne Gastgeber und zwar für Menschen aus aller Welt, da sind wir als Messestadt verwöhnt. Eigentlich. Denn durch die Pandemie fallen ja nun schon so lange Messen und Veranstaltungen aus. Darum ist die Kampagne zwar einerseits begrüßenswert. Allerdings wird das alleine nicht reichen.

Großveranstaltungen und Messen gefragt

Warum?

Weil es zwar schön ist, im Sommer Feriengäste in der Stadt zu begrüßen. Aber was folgt danach? Was wir brauchen, ist eine langfristige Perspektive. Und die kann es nur geben, wenn es in der Region wieder Großveranstaltungen gibt, wenn die Messen wieder anlaufen. Darum setze ich mehr Hoffnungen in das geplante Kongressbüro, das längst überfällig war für die Stadt.

Ein Zeichen an die Politik: Dehoga-Niedersachsen-Chef Jörg Lange (links) überreicht Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay vor dem Neuen Rathaus einen leeren Kochtopf. Ein Zeichen für die existenzbedrohende Situation für die Gastronomen und Hoteliers. Quelle: Rainer Dröse

Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH baut das Büro für Stadt und Region auf. Es ist gedacht zur professionellen Akquise gerade solcher Veranstaltungen.

Und da muss man trotz Corona dran sein, andere Städte buhlen schon lange darum, ich hoffe, Hannover ist nicht zu spät. Denn solche Veranstaltungen haben einen langen Vorlauf, wenn sich da keiner rechtzeitig kümmert, haben wir am Ende eine Durststrecke bis 2025.

Hoffnung aufs Kongressbüro

Falls Messen dann überhaupt noch als so attraktiv wahrgenommen werden wie vor der Pandemie.

Auch das ist ein Thema, dass das Kongressbüro dringend angehen muss: Es muss den Veranstaltern klar machen, warum Messen in Präsenz wichtig sind, warum digitale Meetings reale Treffen nicht ersetzen können. Hannover ist ein Messestandort, 80 Prozent der Besucher waren vor der Pandemie Geschäftsreisende. Normalerweise haben wir im Januar und Februar eine Zimmer-Auslastung von über 60 Prozent in den Hotels, dieses Jahr lagen wir bei 15 Prozent. Das sind dramatische Zahlen.

Die Touristen im Sommer nicht abfedern können.

Und die auch die sogenannte Überbrückungshilfe nicht abfedert. Dafür mussten Gastronomen wie Hoteliers in Vorleistung treten, die sogenannte Novemberhilfe wurde zum Teil erst im Februar oder März ausgezahlt. Rund zehn Prozent der Betriebe haben bislang weder die beantragte November-, noch die Dezemberhilfe ausgezahlt bekommen.

Gemeinsam führen sie ihr Hotel garni: Jörg und Monika Lange. Quelle: Ilona Hottmann

Noch gar nicht?

Nein, viele von uns sind an ihre Altersvorsorge ran, haben ihre Immobilien verkauft, sonst hätten sie bis hierhin schon nicht mehr durchgehalten. Nun sinken die Inzidenzen, die Menschen freuen sich darauf, bald wieder den Biergarten zu besuchen. Und wir als Gastgeber freuen uns natürlich darauf, sie begrüßen zu dürfen. Allerdings müssen wir auch betriebswirtschaftlich denken und aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Öffnung im Biergarten maximal ein Nullsummenspiel.

Betriebswirtschaftlich ein Nullsummenspiel

Warum?

Weil ich weniger Gäste begrüßen darf, für diese aber strenge Auflagen einhalten muss, also mehr Aufwand betreibe. Was Sie bitte nicht falsch verstehen dürfen: Wir freuen uns auf die Gäste, sehr sogar. Es ist aber so, dass auch die Öffnung der Biergärten nur ein kleiner Schritt ist, auch das ist keine langfristige Perspektive. Schon gar keine betriebswirtschaftliche.

Werden Sie denn trotzdem öffnen?

Natürlich, sobald ich wieder darf, werde ich das, ich bin ja gerne Gastgeber. Bei uns war es vor der Pandemie zum Beispiel so, dass wir montags bis donnerstags meist Geschäftsreisende in unserem Hotel-Restaurant Lindenkrug begrüßt haben, freitags bis sonntags waren dann touristische Gäste da, die unter anderem Konzerte, das Maschseefest oder den Wasserstadt-Triathlon besucht haben. Manchmal fanden geschäftliche Gäste die Stadt so schön, dass sie als Touristen wiedergekehrt sind. Und da schließt sich vielleicht der Kreis zu der Kampagne von Herrn Nolte: Wenn er für den Sommer Touristen nach Hannover holt, ist das ein Anfang. Und wenn er auf lange Sicht die Geschäftsreisenden zurückholt und diesen das aufregend unaufgeregte Hannover so gut gefällt, dass sie privat wiederkehren, dann haben wir eine echte, langfristige Perspektive für das Hotel- und Gaststättengewerbe.

Von Verena Koll