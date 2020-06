Hannover

Stürmische Böen fegten über den Platz vor der Marktkirche – passend zur Stimmung: Etwa 150 Gastronomen und Hoteliers des Dehoga-Verbandes hatten sich versammelt, um die Politik auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen. „Stürmische Zeiten – die haben wir in den letzten drei Monaten wahrlich erlebt“, begrüßte Detlef Schröder, Präsident von Dehoga Niedersachsen, die Teilnehmer der Kundgebung: „Die Umsätze im Gastgewerbe sind mit den landesrechtlichen Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie ab 16. März weitestgehend auf Null eingebrochen.“ Zwar fahre der Betrieb bei vielen langsam wieder hoch, doch das reiche nicht, rief er in Richtung Landespolitik. Und die schaute kurze Zeit später in Person von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann auf der Demonstration vorbei.

„Chafing-Dishes“ reihen sich vor der Marktkirche aneinander – die leeren Büfett-Edelstahlbehälter sollen als Symbol für die coronabedingte Lage des Hotel- und Gastrogewerbes dienen. Viele der Demonstranten haben Schilder gefertigt, um ihren Unmut zu äußern: „Leeres Tablett – leere Kasse“ ist dort zu lesen, oder „Soll ich den Löffel schon abgeben?“ Zu viel Dramatik? Das findet Dehoga-Präsident Schröder ganz und gar nicht. Die Corona-Pandemie stelle das niedersächsische Gastgewerbe vor noch nie da gewesene Herausforderungen. „Zwar sind die Beschränkungen des Gastgewerbes zwischenzeitlich im Großen und Ganzen wieder aufgehoben, dennoch sind die Umsätze in vielen Betrieben noch unter 50 Prozent der Vorjahresumsätze“, ruft Schröder unter dem Beifall der Teilnehmer.

Branche will Planungssicherheit , Land will Geld geben

Jetzt, wo die Branche langsam wieder Fahrt aufnehme, komme es vor allem auf zwei Dinge an: finanzielle Hilfe – ohne die viele bis Ende des Jahres Insolvenz anmelden müssten – und das Vertrauen der Gäste. Dieses Vertrauen sei jedoch vom Vertrauen der Politiker abhängig. „Besonders stark betroffen sind immer noch die Betriebe, die im Schwerpunkt Gesellschaften und andere Veranstaltungen ausrichten. Es gibt seitens der Landesregierung nach wie vor keine Wegweisung, ab wann Hochzeiten oder Geburtstage in der Gastronomie auch in größerer Gesellschaft wieder möglich sind.“ Die Betriebe aber benötigten unbedingt Planungssicherheit, ebenso wie die Gäste. Und dafür wiederum brauche es die Landesregierung, die festlegt, wann diese Feiern wieder starten dürfen, so die Forderungen der Branche. Und noch weiter gehen die Forderungen: „Jeder, der die Abstände einhalten kann – egal ob Hotel, Gastro- oder Tanzbetrieb – sollte das Recht haben, den Betrieb wieder aufzunehmen“, so Schröder weiter. „Liebe Politiker“, rief der Dehoga-Präsident in Richtung des nahen Landtags, „wir können Hygiene – und konnten das schon vor Corona!“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann, der noch während Schröders Rede in Begleitung mehrerer Abgeordneter zur Kundgebung stieß, nahm den Ball auf, unterstrich aber auch die Tragweite der Corona-Pandemie: „Die Landesregierung steht eng an Ihrer Seite, um die Folgen der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu bewältigen“, so Althusmann, der ankündigte: „Wir werden in nie da gewesener Art Geld zur Verfügung stellen“. Vor einer Woche habe man den 2. Nachtragshaushalt für 2020 mit 8,4 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Auswirkungen des Corona-Virus und zur Kompensation der Steuerausfälle auf den Weg gebracht. 120 Millionen davon sollen dem Gastro- und Hotelgewerbe als Unterstützung zugutekommen. Auch Hilfe über die N-Bank und KFW-Kredite stellte der Minister in Aussicht.

Eher vage blieb Althusmann in puncto Hochzeits- und anderen Feiern: „Wir wissen, wie wichtig Ihnen die Saalnutzung ist. Aber so lange es noch Corona-Hotspots in Niedersachsen gibt, müssen wir weiter vorsichtig sein“, warnte der Minister. Dennoch seien im Sommer weitere Entlastungsmaßnahmen geplant – was genau diese für die Branche bedeuten, ließ Althusmann aber noch offen.

„Wir mussten drei Mitarbeiter entlassen“

Etwas enttäuscht davon zeigte sich etwa Cord Kelle (61) vom Hotel Jägerhof Langenhagen. 600.000 Euro Umsatz fehlen dem 1937 gegründeten Betrieb durch Corona. Drei der 30 Mitarbeiter musste Kelle bereits entlassen. „Wir brauchen große Feiern, um unseren Betrieb für die Zukunft zu erhalten“, erzählt er. „Doch dafür brauchen wir nun mal Planungssicherheit: Dürfen wir jetzt Weihnachtsfeiern annehmen? Das ist derzeit alles völlig offen.“

Zwar fahre der Hotel- und Restaurantbetrieb langsam wieder hoch. „Es war ja mitnichten so, dass mit wir mit der Lockerung die Tür aufmachen und alle kommen wieder: Statt 70 bis 90 Gästen haben wir sonntags gerade mal 30.“ Die Kunden seien zaghaft, ja verunsichert, bestätigt er. Ohne finanzielle Unterstützung werde es deshalb nicht gehen. Althusmanns Ankündigung stimmt Kelle aber nur bedingt hoffnungsvoll. „Ich habe Zweifel, dass die Hilfen rechtzeitig bei uns sind.“ Sehr bürokratisch, sehr langsam sei beantragtes Geld bislang angekommen. „Und was nützen uns Kredite? Die müssen wir ja irgendwann auch zurückzahlen.“

Von Simon Polreich