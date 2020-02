Decius-Verkauf: Thalia führt nun Regie

Hannover

Jetzt ist auch die deutsche Nummer eins der Buchhändler in Hannover vertreten: Seit 1. Februar ist das von dem Branchenriesen Thalia (etwa eine Milliarde Euro Umsatz, rund 6000 Beschäftigte) übernommene hannoversche Traditionshaus Decius formal unter dem neuen Dach Zuhause – auch sichtbar nach außen. Während in Hannover an den beiden Standorten der Kombi-Schriftzug Decius Thalia von der neuen Zeit kündet, präsentieren sich die anderen Filialen nur noch als Thalia.

Die 1949 von Johanna Decius als Versandbuchhandlung in Hannover gegründete und bis zuletzt inhabergeführte Buchhandlung Decius ist in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vertreten. Seit 1995 waren Michael Jens (65) und Walter Treppmacher (62) geschäftsführende Gesellschafter.

Deutlicher Zuwachs in Niedersachsen

Jetzt führt Thalia das Geschäft an zehn Standorten von Decius in Hannover (Mitte und Linden), Laatzen (Leine-Center), Celle, Hildesheim (Hoher Weg und Arnekengalerie), Uelzen und Delmenhorst, dazu in Winsen an der Luhe sowohl die Buchhandlung als auch die Papeterie. Thalia war bis zur Decius-Übernahme in Niedersachen mit 26 Standorten vertreten.

Das Unternehmen Schweitzer Fachinformationen (Verbund einiger selbstständiger Fach- und Universitätsbuchhandlungen, Sitz Hannover und Hamburg) hat bereits zum 1. Januar das so genannte Rechnungsgeschäft (etwa mit Hochschulen) in Hannover, Göttingen und Magdeburg übernommen. Das machte rund 30 Prozent des Decius-Umsatzes aus, wie der damalige Decius-Geschäftsführer Walter Treppmacher vergangenen Sommer dem Branchenmedium Börsenblatt erklärte.

„Gesund und attraktiv“

Von dem Verkauf sind 140 Arbeitsplätze betroffen, laut dem Geschäftsführer sollten davon zwölf in Buchhaltung, Wareneinkauf, Vertrieb und Werbung in Hannover wegfallen. Man habe das Unternehmen verkauft, weil intern kein Nachfolger in Sicht war, beide Chefs nun Anfang und Mitte ihrer 60er-Jahre sind – nicht aus wirtschaftlichen Gründen: Decius sei „eine gesunde Firma und entsprechend attraktiv“, man habe den Inhabern „einen angemessenen Preis geboten“, der sie „durchaus“ zufrieden stelle.

„Profil erhalten“

Eine Sprecherin des neuen Inhabers erklärt auf NP-Anfrage, was sich ändert: „ Thalia ist es wichtig, das Profil der Buchhandlung beizubehalten. Ergänzend kommen exklusive und zum Buch passende Produkte der Thalia-Eigenmarke hinzu, wie zum Beispiel hochwertige Papeterie und Geschenkartikel.“

Zudem gebe es „Services, die das Einkaufen für Kunden spielerisch einfach machen. So können Kunden künftig ihre E-Books gleich im Geschäft kaufen und in ihre Cloud laden lassen.“ Und es gibt eine SB-Kasse: „Über ein Tablet haben Kunden die Möglichkeit, mobil zu bezahlen, ohne an der Kasse anzustehen.“

Sichtbare Tradition

Die beiden Hannover-Standorte sind die einzigen mit Doppelnamen – dies laut der Sprecherin, „um der über 70-jährigen Tradition der Marke Decius Rechnung zu tragen“. Alle Mitarbeiter „in den Buchhandlungen werden von Thalia weiterbeschäftigt.“

Neue Zeit: Die Decius-Filiale in Hannover-Linden hat schon als Decius-Thalia geöffnet. Quelle: Behrens

Der Standort Hannover-Linden ist bereits umgestellt und geöffnet, Hannover-Mitte öffnet „nach kleineren Umbauauarbeiten und Mitarbeiterschulungen“ wieder am Samstag, 6. Februar.

Das sagt die inhabergeführte Konkurrenz

Dirk Eberitzsch (55), Inhaber der 1952 gegründeten Buchhandlung Leuenhagen & Paris in Hannover, Lister Meile: „Das ist immer sehr, sehr schade, wenn ein inhabergeführte Buchhandlung von einer großen Kette übernommen wird. Dabei geht immer die Seele des Buchhandels verloren. Inhabergeführte Buchhandlungen haben das deutlich bessere Sortiment, mit mehr Liebe zum Detail ausgewählt. Bei einer Kette wird das zentralgesteuert, verliert dadurch an Charme und Individualität. Das allerdings könnte wiederum auch eine Chance für die inhabergeführten Buchläden sein, wo auch Service und Beratung besser sind.“

Sortimentsfrage: Dirk Eberitzsch, Inhaber von Leuenhagen & Paris in der Lister Meile. Quelle: Behrens

Vielleicht wandern Kunden ab?

Michael Steinberg (67), Inhaber der 1954 gegründeten Buchhandlung Erich W. Hartmann in der Sallstraße sagt: Ich erwarte dadurch keinen großen Einfluss für mein Unternehmen. Möglich, dass einige Decius-Kunden vielleicht enttäuscht sind und abwandern zu inhabergeführten Buchhandlungen. Ich habe da schon von Kollegen gehört, dass das schon passiert. Bei Konzernen wie Thalia, da ist ja zu erwarten, dass das Angebot stromlinienförmiger wird. Das war schon so, nachdem Hugendubel Schmorl und von Seefeld hier übernommen hat. Das ist schade, aber das ist leider der Lauf der Zeit. Aber vielleicht verlagern sich ja die Kundenströme …“

Gelassen: Michael Steinberg Inhaber der Buchhandlung Hartmann in der hannoverschen Südstadt. Quelle: Kutter

Nur eine Frage der Zeit

Die Bücherstube Leonie Konertz (Wurzeln reichen bis 1908, so existiert das Geschäft seit 1936) wird von Helmut Krüger (67) betrieben. Er sagt: „ Hannover war bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte für Thalia – das ändert sich nun. Das ist ja nur eine Frage der Zeit gewesen, wann das mal kommt. Decius war natürlich ein Buchladen mit Tradition, eigenem Stil, Charme und vielen Lesungen – mal sehen, was Thalia daraus macht.

Allerdings halte ich den Standort an der Marktstraße nicht gerade für attraktiv – keinesfalls so, wie den von Hugendubel in der Bahnhofstraße. Natürlich ist das Konkurrenz, die werden werben, die werden trommeln. Aber die List ist natürlich weit weg, das ist hier ein eigener Stadtteil, fast wie ein eigenes Dorf - das ist genügend Abstand zu Thalia für uns. Und überhaupt: Bücher haben ja einen einheitlichen Preis!“

Weit weg von Thalia: Die Bücherstube Leonie Konertz an der Lister Meile. Quelle: Hagemann

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner