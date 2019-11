Debatte in Hannover: Jeder Dritte denkt rechtspopulistisch

Hannover

Hat sich das Land der Dichter und Denker in ein Land der Hasser und Hetzer verwandelt? So weit ist es glücklicherweise noch nicht, aber die Rechtspopulisten und Rechtsextremen kommen aus allen Ecken gekrochen und machen bar jeglichen Schamgefühls und jeglicher Faktentreue Stimmung. Dies vor allem im Internet, aber auch in Städten und auf Märkten, der Stammtisch als wenigstens überschaubarer Brandbeschleuniger reicht nicht mehr.

Und manchmal werden aus Gedanken Worte und aus Worten Taten. Siehe Kassel, der Mord an den CDU-Politiker Walter Lübcke, siehe Halle, der Mord an zwei Zufallsopfern, weil der rasende Neonazikiller an der Tür einer Synagoge scheiterte, wo er Dutzende Gläubige töten wollte. Siehe Morddrohungen an Politikern, siehe schlimmste Beleidigungen, Bedrohungen und menschenfeindliche Häme für Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen. Was ist bloß los in diesem Land?

Dieser Frage versucht die Friedrich-Ebert-Stiftung näher zu kommen mit ihrer alle zwei Jahre herausgegebenen Mitte-Studie. Die aktuelle wurde am Dienstagabend mit prominenter Mithilfe den Zuhörern im Leineschlossrestaurant näher gebracht. „Verlorene Mitte, feindselige Zustände - ist rechtes Denken normal?“, hieß die Veranstaltung mit Referat und Podiumsdiskussion. Dort saß Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD), IGBCE-Chef Michael Vassiliades und Friedrich-Ebert-Wissenschaftlerin Franziska Schröter.

Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft

„Als die erste Mitte-Studie 2006 herauskam, war es noch ein Skandal zu sagen, dass Rechtsextremismus in der Mitte angekommen ist“, so Schröter, man sah die rechten Schmuddelkinder also an den Rändern, wo man auch wegschauen konnte. „Heute ist das kein Skandal mehr, wir haben mit unseren Untersuchungen, Zahlen und Umfragen bewiesen, dass es so ist.“

Für 30 Prozent der Bevölkerung im Osten und 20 Prozent der Menschen im Westen ist neurechtes, rechtspopulistisches, rechtsradikales, rechtsextremes Denken normal, die Übergänge sind da fließend, führte Franziska Schröter aus. Jeder fünfte Mensch äußerte sich in der Umfrage fremdenfeindlich. Vom unangenehmen Gefühl, dass es zu viele Fremde gibt über die Verharmlosung des Nationalsozialismus (siehe „Vogelschiss“-Ansage des AFD-Mannes Gauland) bis hin zur deutlichen Ansage, dass eine Diktatur für Deutschland besser sei, ist es zuweilen nicht weit. Dreiviertel der AFD-Anhänger haben nach der Studie diese Einstellungen. Deswegen bringt es Pistorius auch auf den Baum, dass sich just an diesem Dienstag 17 thüringische CDU-Abgeordnete dafür ausgesprochen haben, bei der Regierungsbildung auch mit der AfD unter dem Faschisten Björn Höcke zu reden.

Immer mehr Tabubrüche

Was die Studie ebenfalls aufführt: Es ist eine Zeit, in der immer mehr Tabus gebrochen, Unsagbares sagbar wird, in der nicht miteinander konstruktiv diskutiert wird, sondern auf den anders Denkenden, anders Aussehenden, aus einer anderen Kultur Kommenden gnadenlos eingedrischt wir, zuweilen nicht nur verbal. „Es brechen gerade alle Dämme, die radikale und menschenverachtende Sprache vergiftet unsere Gesellschaft“, konstantierte Pistorius. Er muss es wissen, der letzte Shitstorm ist gerade erst ein paar Tage her, als er forderte, wenigstens Kinder aus den überfüllten Flüchtlingslagern der griechischen Insel Lesbos zu holen. „Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, schlimmste Beleidigungen und Drohungen anzuzeigen“, sagte er. Denn das Problem werde nicht kleiner, wenn man es ignoriere, „und wenn man nicht darüber spricht“.

Das tut offenbar Not: Fast jeder zehnte sieht Wertigkeitsunterschiede bei den Menschen, seien es Langzeitarbeitslose (hier ist es sogar die Hälfte der mehr als 2000 Befragten), Sinti und Roma oder geflüchtete Menschen, die nicht den gleichen Wert bekommen wie der „Biodeutsche“. Gleichzeitig - „und darauf lässt sich aufbauen“, so Schröter – „finden es 86 Prozent unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird, sind 83 Prozent gegen Hetze und stehen für 93 Prozent die Würde und Gleichheit aller Menschen an erster Stelle“. Der erste Artikel des Grundgesetzes, in das laut Pistorius „schwer verliebt ist“, scheint den Leuten also durchaus sympathisch zu sein. Nur was läuft dann falsch, wenn man andere Menschen nicht als Menschen sieht, siehe Wertigkeitsunterschiede?

Fehlendes linkes Angebot für Bürger

Vassiliades, dem das Problem des Rechtsextremismus unter Gewerkschaftsmitgliedern nicht fremd ist, sieht bei „einem Teil der Beschäftigten keine Bereitschaft, sich der Komplexität der Welt zu stellen“. Hier hätten es die Vereinfacher leicht. „Wir müssen ein paar Dinge klarer machen“, meint er. Und den Rechtsstaat stärken. Und die Demokratie. Er sieht ein fehlendes adäquate linkes Angebot, keine Antwort auf den ausufernden Kapitalismus.

Schröter will die Mitte „nicht verloren“ geben und macht darauf aufmerksam, dass das Rechtsphänomen auch zu stärkerer Politisierung führt. Hier müssen man das ehrenamtliche Engagement stärken, das in Teilen gerade die finanziellen Mittel gekürzt bekommen habe.

Und was tun, wenn jemand rechtspopulistische Dinge von sich gibt, wie eine ältere Dame aus dem Publikum fragt? „Haltung zeigen“, heißt Boris Pistorius Antwort.

Welche Frage sich an diesem Abend schon gar nicht mehr stellt: Wie kriegt man den braunen Geist eigentlich wieder in die Flasche?

Von Petra Rückerl